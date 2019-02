Gloria Guida a Vieni da me/ “Con Johnny Dorelli 40 anni d’amore. Gli ho dato io il primo bacio”

Gloria Guida, tornata in tv con “Le ragazze”, programma la cui prima puntata è andata in onda su Rai3 lo scorso 20 gennai, si racconta ai microfoni di Vieni da me. Ospite di Caterina Balivo, l’attrice e conduttrice apre i cassetti della sua vita ricordando le tappe fondamentali di quella che è stata la sua vita privata e professionale. Gloria Guida ha iniziato quando era ancora minorenne. Ad accompagnarla sul set erano i suoi genitori. Il padre, in particolare, è stato il suo primo fan. “Mio padre è stato un grande barman e nel 1976 vinse il campionato mondiale di barman con un cocktail che si chiamava Gloria” – ricorda oggi la Guida – “lui mi ha spronato all’inizio perchè pensava che potessi avere una carriera come cantante. Oggi sarebbe molto felice di vedermi realizzata”. In famiglia, Gloria, però, non è l’unica star. “Mia madre è stata una grande indossatrice e aveva cominciato a lavorare anche nel cinema. Poi ha incontrato mio padre e ha lasciato tutto per dedicarsi alla famiglia”, spiega la conduttrice.

GLORIA GUIDA: “IL MIO AMORE CON JOHNNY DORELLI”

Un capitolo importante nella vita di Gloria Guida è rappresentato dal suo amore con Johnny Dorelli. I due si sono conosciuti in scena durante lo spettacolo teatrale “Accendiamo la lampada”. Era il 1979 e quest’anno, i due festeggiano 40 anni d’amore. “Gli ho dato io il primo bacio durante quello spettacolo e quest’anno festeggiamo 40 anni d’amore. Una vita insieme”, dice la Guida. Dall’amore tra i due e poi nata una figlia, Guendalina, che fa l’avvocato e per amore della quale Gloria ha lasciato per un periodo il mondo dello spettacolo. “Quando è nata ho deciso di dedicarmi totalmente a lei perchè non volevo delegare a nessuno e volevo crescerla ed educarla personalmente” – spiega l’artista che poi aggiunge – “l’ho fatto anche perchè in quel periodo Johnny era sempre in giro per lavoro e quindi scelsi la famiglia, ma Johnny non mi ha mai chiesto di lasciare il lavoro”, dice Gloria Guida.

