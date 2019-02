Irama e Giulia De Lellis: notte di passione dopo Sanremo/ Baci e abbracci sulle note di “Vuoi sposarmi”

Non ha vinto il festival di Sanremo ma Irama si è potuto consolare con la sua bella Giulia De Lellis. A discapito delle voci di gossip delle ultime settimane che parlavano di “crisetta”, l’amore fra il noto cantante uscito da Amici e l’ex di Uomini e Donne, va a gonfie vele, come testimoniato anche dagli scatti social pubblicati dai due in queste ultime ore. La romana ha raggiunto Filippo nella giornata di ieri a Sanremo, visto che i due erano rimasti separati durante la chermesse sonora, e una volta ricongiunti non si sono staccati nemmeno un attimo. La coppia si è infatti mostrata in dolci atteggiamenti sui social, come si può ben notare dalle due storie pubblicate sulla pagina Instagram della De Lellis. Nella prima “stories”, Giulia si vede in braccio a Irama, mentre lo stesso è a petto nudo. Nella seconda, si vedono invece i due continuare a baciarsi sulle note di un brano dello stesso cantante, leggasi “Vuoi sposarmi?”.

IRAMA E GIULIA DE LELLIS: NOTTE DI PASSIONE DOPO SANREMO

Una canzone speciale il cui testo recita «Ma io voglio te, solamente te. Che sei così trasparente da restarmi accanto, avermi a fianco. Per darmi forza sempre. La mia migliore amica. La mia certezza. Sei l’unica folle che ancora mi ama». Chissà che la De Lellis, oltre a voler rispondere alle voci di un’eventuale crisi, non abbia voluto mandare un messaggio anche al bel Filippo in vista di possibili nozze. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, intanto il bel cantante si gode il meritato riposo dopo un Festival di Sanremo in cui lo vedeva fra i favoriti, ma che a sorpresa, sul finale, ha eletto il vincitore Mahmood. Irama si potrà comunque consolare con l’apprezzamento della critica, le ottime vendite del suo nuovo disco, e appunto, la sua bella fidanzata. Del resto Irama ha deciso di evitare feste, serate, e cene, rimanendo solo con la sua amata: più chiaro di così…

