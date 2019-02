Avanti un altro, Bonus alla concorrente: “È dritto?”/ Video, Bonolis e il siparietto hot: “Stia tranquillo…”

Siparietto “sexy” ad “Avanti un altro” nella puntata di oggi, lunedì 11 febbraio 2019. E del resto quando di mezzo c’è il “Bonus” Daniel Nilsson di mezzo è difficile che vada diversamente. «Ma lei qua mi va di lusso…», esordisce il conduttore Paolo Bonolis rivolgendosi alla concorrente quando entra il bel modello svedese. Sommerso dagli abbracci e dai baci delle donne del pubblico in studio, ha poi salutato la concorrente. Il bacio non è passato inosservato a Paolo Bonolis e Luca Laurenti. «È solo un bacio dai», prova a giustificarsi lui che poi si rende conto di aver mosso il cartellino dove è scritto il nome della concorrente, Xenia. «È dritto?», chiede lui. Ma la domanda è un invito troppo ghiotto per Bonolis che fa una battuta delle sue: «Che sia dritto ora non mi interessa, lei cerchi di stare tranquillo…». Xenia e il “Bonus” se la ridono evidentemente divertiti, ma senza rispondere per non commettere uno scivolone.

Negli ultimi giorni comunque il “Bonus” Daniel Nilsson ha fatto parlare di sé per un’altra gag con Paolo Bonolis. Il programma ha dimostrato che nessuno è al sicuro dall’ironia e dal sarcasmo del conduttore. Si era parlato di una arrabbiatura di Bonolis con lo svedese nella puntata del 9 gennaio 2019. Entrato a piedi nudi, il “Bonus” si fa male. La gag di Bonolis, che prende sempre di mira lo svedese per la sua bellezza contrapposta alla difficoltà di imparare l’italiano, è quella di prestargli le sue scarpe. Il momento clou arriva quando il “Bonus” si mette a ridere per una papera di Luca Laurenti durante la lettera di una domanda. Bonolis si alza e si dirige da lui lanciandogli uno schiaffetto, opportunamente evitato dal modello. «Aò, bello, questo è un amico mio. Per cui ridi de tu’ sorella, de tu’ fratello, eh… Al posto tuo». L’ammonimento è sembrato serio, ma è la normalità per chi segue il programma, consapevole che c’è un copione.



