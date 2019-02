Fratel Marco Rizzonato chi è?/ “Così il rapporto coi malati ha cambiato la mia vita per sempre” (Nuovi Eroi)

Nuovi Eroi, la trasmissione in onda questa sera su Rai 3, si chiude con la partecipazione di Fratel Marco Rizzonato. Veronica Pivetti è pronta a raccontare un personaggio importante all’interno del mondo della parrocchia, con filmati, immagini esclusive ed un’intervista ricca di significato. Fratel Marco Rizzonato è soltanto uno dei tanti profili che sono passati sugli schermi della terza rete della tv pubblica. Il programma di Rai3 ha già raccontato diverse storie straordinarie come quella del presidente Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e tanti altri. A far da padrone nella puntata di questa sera il percorso di Fratel Marco Rizzonato, ma anche le storie di Francesca Romana Capaldo e Roberta Rizzo. Si parlerà di violenza, ragazzi problematici e di solidarietà. I Nuovi Eroi di Rai 3 sono pronti a raccontarsi in una puntata da non perdere.

Chi è Fratel Marco Rizzonato? Stasera ospite a Nuovi Eroi

Stasera a Nuovi Eroi conosceremo meglio Fratel Marco Rizzonato. Ai microfoni di Veronica Pivetti, racconterà la storia di un’adolescenza complicata, la sua, vissuta tra oratorio, contrasti interiori ed il ritorno in parrocchia. Nato a Milano, Rizzonato ha cominciato l’attività di volontariato all’ospedale Cottolengo di Torino, dove il rapporto coi pazienti malati gli ha cambiato la vita. Proprio quell’esperienza lo ha segnato a tal punto da diventare Fratel Marco. Ha trascorso ben trentacinque anni all’ospedale Cottolengo, promuovendo attività benefiche e di sostegno per i più bisognosi. Tra le più note le iniziative in favore dei ragazzi sordomuti. Quella in onda questa sera si preannuncia quindi una puntata ricca di emozioni. Fratel Marco Rizzonato a Nuovi Eroi è un appuntamento da non perdere per gli amanti del programma. Ci sarà anche Valerio Catoia, ragazzo di Latina affetto dalla sindrome di Down. Racconterà la sua storia da atleta paralimpico, con l’eroico salvataggio in mare dell’amico Valerio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA