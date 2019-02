Francesca Costa, la mamma di Zaniolo: foto/ La dedica dopo la doppietta col Porto

La mamma di Zaniolo, Francesca Costa, sta spopolando forse tanto quanto il figlio, il gioiello della Roma Niccolò. Mentre il talento 19enne della Lupa regala prestazioni da urlo, per ultimo, la magica doppietta in Champions Leauge di ieri sera contro il Porto, la madre si diverte in tribuna all’Olimpico, e nel contempo, sui social. Non tutti sanno che Francesca Costa è una splendida mamma di 41 anni, che godendo di un bel fisico, ed essendo molto giovanile, non fa giustamente nulla per nascondersi su Instagram (qui il suo account con tutte le sue foto). In breve tempo, grazie soprattutto alla fama del figlio e alla sua indubbia sensualità, la Costa ha raggiunto ben 126mila follower sul noto social fotografico, e ogni suo scatto pubblicato è sempre più apprezzato, con migliaia di like nel giro di poche ore. Un vero e proprio fenomeno del web la signora Zaniolo, al pari dell’ascesa del figlio, che in pochi mesi è passato dall’essere un talento di ottime prospettive, ad uno dei migliori fuoriclasse d’Europa.

FRANCESCA COSTA, LA MAMMA DI ZANIOLO SPOPOLA

Anche ieri, ovviamente Francesca, non ha potuto mancare sulle tribune dell’Olimpico per assistere alla sfida di Champions League del figlio, e il giovane Niccolò, come detto sopra, non ha deluso le attese, regalando una prestazione da incorniciare. Per festeggiare il figlio la mamma gli ha dedicato un’immancabile stories su Instagram con la dedica “Unico”. Un sogno per Niccolò, ma nel contempo anche per la madre, lei che è “tifosa dei giallorossi da quando avevo 20 anni”. Un vero e proprio debole per la Lupa quella della Costa, al punto da essersi commossa la prima volta che ha incontrato Francesco Totti. «Mi sono messa a piangere», ha svelato. Il pallone è stato sempre nella vita della Costa, lei che ha sposato Igor Zaniolo, ex bomber di Genoa, Spezia, Cosenza, Messina e Ternana. E pensare che la scorsa estate, quando il giovane Niccolò era stato ceduto alla Roma in cambio di Nainggolan, molti tifosi giallorossi avevano storto il naso: a più di sei mesi di distanza oggi si sono ricreduti, un po’ grazie anche alla mamma…

