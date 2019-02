Ultimo/ Dalla protesta post Festival all’addio a Federica Lelli: “Sarà difficile…”

Ultimo è ancora al centro dell’attenzione per via della sua mancata vittoria al Festival di Sanremo 2019 ma anche per tutto quello che riguarda la sua reazione. Il cantante non ha gradito il fatto che la votazione del pubblico sia stata stravolta (e messa via) da quello della giuria di qualità consegnando la vittoria ad un altro e questo lo ha fatto finire in mezzo alla bufera. Ultimo continua a dire la sua, lo ha fatto in conferenza stampa e poi lo ha ribadito sui social dove ha rilasciato un video con un lungo sfogo e adesso? Anche sulle pagine di Chi è riuscito a toccare l’argomento parlando anche di quello che è stata la sua vita in quest’ultimo anno dopo il successo dello scorso anno. In due anni la sua vita è cambiata e lui è convinto che il suo successo sia dovuto alla sua sincerità sia in quello che è tutti i giorni e sia in quello che canta: “Ho desiderato tanto questo successo e ho messo in fila così tanti pensieri che non sarebbe arrivato in questo modo sarebbe arrivato in un altro”.

E’ ARRIVATO IL SUCCESSO MA HA PERSO L’AMORE

A quanto pare, però, anche in questo caso il risvolto della medaglia non manca visto che il successo è arrivato ma tutto questo ha stravolto la sua vita privata e ha dovuto dire addio alla sua fidanzata, Federica Lelli. “È un fatto naturale, per il mio carattere tenderò sempre a vedere la vita personale come qualcosa che viene sconfitta da ciò che la circonda”, e ancora rivela: “Penso che sarà difficile per me avere una vita privata felice. Per come sono fatto, quando mi immergo in grandi risultati tendo a non riconoscere più quali siano le cose importanti della vita privata, a parte l’amicizia che mi terrà sempre in piedi”. Lui stesso ammette che le cose con la fidanzata non andavano più bene e che lei è la stessa a cui ha dedicato il brano “I tuoi particolari” in cui parla di un amore finito e dal vuoto che rimane quando lei va via. Adesso il suo prossimo obiettivo sono le vendite e il tour che partirà a breve e che lo porterà addirittura allo Stadio Olimpico.

