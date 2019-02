Ultimo, video scherzo Le Iene/ “Non mi va di arrivare secondo al Festival di Sanremo”

A dir poco deluso Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, per essere finito al secondo posto dietro Mahmood al Festival di Sanremo 2019. Il suo disappunto, che ha raggiunto vette di tensione molto alte come dimostra lo scontro con i giornalisti, non è una sorpresa per “Le Iene”. Il programma di Italia 1 ha organizzato uno scherzo al giovane cantautore. Mitch lo ha messo alla prova portandolo in clinica per provocare la sua ipocondria. Gli hanno fatto credere, puntando proprio su quel punto debile, di aver contratto un’infezione grave. Quando è finito dentro lo scherzo, Ultimo aveva lasciato intendere che l’idea di perdere gli metteva ansia. «Come lo vedi Sanremo?», gli avevano chiesto. «Mi stanno mettendo un po’ l’ansia perché… comunque il fatto di dire sempre “è il vincitore”… “è dato a 2”… Questa cosa mi fa sentire un po’ l’ansia, perché andare a Sanremo e poi arrivi secondo e hai perso non mi va… Hai capito?», la risposta di Ultimo.

ULTIMO, LO SCHERZO IENE: “NON MI VA DI ARRIVARE SECONDO A SANREMO”

Il Festival di Sanremo 2019 si è chiuso tra le polemiche. A infiammarle è Ultimo, secondo classificato dietro Mahmood. Niccolò Moriconi in sala stampa se l’è presa con i giornalisti. «Io non ho mai avuto la pretesa di venire qui e vincere, a differenza di quello che avete detto voi, tirandomela», ha sbottato il giovane cantautore. I toni poi si sono alzati: «Voi avete questa settimana per sentirvi importanti e rompete il cazzo». La sua vittoria arriverà ora: «I live, la gente che si riconosce in quello che scrivo. Sono contento di aver partecipato al Festival». Non è mancata una risposta al vicepremier Matteo Salvini e al suo endorsement sui social: «Io nel momento in cui scrivo le mie canzoni e poi escono, non m’interessa se piacciono a Salvini o al fornaio o al muratore…». Ma oggi Ultimo ha rincarato la dose con un tweet velenoso, che non appare più online: «La gente è la mia vittoria. Da casa eravamo il quadruplo rispetto agli altri. Dalla parte vostra per sempre. Ci vediamo al tour e allo Stadio Olimpico».





