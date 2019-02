VALERIO CATOIA CHI E’/ L’atleta paralimpico che ha salvato una bambina che annegava (Nuovi eroi)

“Valerio Catoia, 23/5/2000, residente a Priverno (LT), giovane atleta paralimpico, ha dato prova di grande coraggio, forza e generosità, non esitando a gettarsi in mare e salvando dalle onde una bambina di 10 anni che rischiava di annegare”. Questa con questa motivazione, il 26 febbraio 2018, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Alfiere della Repubblica un ragazzo diversamente abile. Valerio è affetto dalla sindrome di Down, ma questo non gli ha impedito di salvare una bambina di 10 anni che rischiava di annegare. Oggi è protagonista a i Nuovi eroi, il people show di Rai 3 che narra le gesta dei piccoli grandi campioni del nostro tempo. Valerio è senz’altro tra questi: complice la sua familiarità con l’elemento-acqua, non ha esitato un attimo prima di soccorrere una ragazzina in difficoltà. Catoia stava facendo il bagno con il padre e la sorellina a Sabaudia. Dopo essersi accorto del pericolo, è stato più veloce del bagnino e ha evitato la tragedia.

Valerio Catoia chi è?

Non è un caso che Valerio sia così bravo: è un atleta paralimpico, e il nuoto è il suo mestiere. In un’intervista ad Avvenire, il padre racconta come ha iniziato: “Quando era piccolo l’abbiamo portato a nuoto su suggerimento dei medici, per aiutarlo nello sviluppo fisico. Aveva tre anni e all’inizio stava aggrappato tutto il tempo al bordo della vasca. Poi piano piano si è appassionato, e oggi non riesce a stare lontano dall’acqua”. Oggi frequenta il terzo anno al Liceo Manzoni di Latina, suona la chitarra e frequenta la parrocchia. Tra gli scout è il più avventuroso: “Valerio è caparbio, va dritto per la sua strada”, confida il padre. “Come genitori, non abbiamo mai voluto trattarlo in modo diverso dalla sorellina Gaia e, quando andava rimproverato, l’abbiamo fatto. Sa ascoltare sempre i consigli, è affabile e allegro. Al mattino si sveglia col sorriso e la sera va a dormire con lo stesso sorriso”.

I complimenti di Renzi

In tanti, dopo il gesto eroico, si sono complimentati con lui. In prima linea c’è Matteo Renzi: l’ex presidente del Consiglio gli ha dedicato un articolo sulla sua e-news. “Nel mio piccolo, io sono orgoglioso di essere concittadino di questo campione”, si legge nel post. Poi lo paragona ai grandi dello sport: “Tantissimi i campioni sportivi di questa settimana che mi piacerebbe portare alla vostra attenzione nel pensierino della sera. A cominciare, ovviamente, da Roger Federer. Lo vedi giocare e pensi: e chi lo rottama quello lì?”. Ma ce n’è uno che lo supera, con la sua medaglia nuova di zecca (quella che ha appena ricevuto da Mattarella). Renzi lo osanna: “Ho pensato però che il vero campione della settimana si chiama Valerio. Si tratta di un atleta paralimpico di nuoto, affetto dalla sindrome di Down che ha salvato una bambina di 10 anni che rischiava di annegare. Penso che l’Italia debba essere orgogliosa di concittadini come lui”.



