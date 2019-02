Francesco Chiofalo innamorato?/ Dopo il tumore arriva una dedica romantica per…

Francesco Chiofalo è ancora al centro dell’attenzione e sotto i riflettori e non solo per via di quello che gli è successo con la storia del tumore e dell’intervento ma anche per quello che potrebbe essere il suo futuro. Cosa succederà adesso alla sua vita? Il romano ha confermato di essere pronto a riprendere in mano le redini della sua vita e anche se ancora non è tornato a lavoro in palestra, è riuscito a tornare nella sua casa ed occuparsi di sè stesso nel migliore dei modi e completamente solo. Il racconto fatto a Verissimo è ancora negli occhi e nelle orecchie di tutti ma questa volta a far parlare del romano è un messaggio che ha rilasciato sui social e che lascia credere che Francesco Chiofalo possa essere innamorato, ma siamo davvero sicuri che abbia avuto tempo di trovare una fidanzata in queste settimane travagliate e dolorose?

FRANCESCO CHIOFALO INNAMORATO?

In effetti, tranne Selvaggia Roma, non si è vista nessuna parlare di lui in modo carino sui social e mentre la sua ex è finita del tritacarne, Francesco Chiofalo non si è mai mostrato con un’altra e soprattutto in queste settimane non ha parlato di una ragazza che gli è particolarmente accanto. Ma cosa ha scritto Francesco in occasione di San Valentino? Su Instagram, Francesco ha augurato: “Oggi è San Valentino e ci tengo a fare gli auguri a tutte le coppie che sono innamorate. In particolare a quelle coppie che stanno insieme da tanto e che, nonostante il tempo, i problemi e le difficoltà della vita, stanno ancora insieme e si amano come fosse il primo giorno”. A chi era diretto il messaggio e presto avrà modo di amare anche lui senza se e senza ma una donna che lo ricambi con affetto? Lo scopriremo via social nelle prossime settimane.

