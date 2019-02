Marcella Bella e conflitto interessi a Sanremo/ “Baglioni? Salzano ha scelto canzoni”

Marcella Bella conferma l’esistenza del conflitto di interessi di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo, denunciato da settimane da Striscia la Notizia. In un’intervista rilasciata a Rolling Stone, la cantante ha dichiarato di averlo scoperto sulla sua “pelle”. Voleva infatti partecipare alla kermesse, ma la sua canzone è stata bocciata da Ferdinando Salzano, agente di Baglioni e di tante star all’Ariston. «Quando l’ho fatta ascoltare al patron, che non è Claudio Baglioni, ma l’altro, il suo braccio destro…», dice Marcella Bella, interrotta per capire chi fosse. «Un certo Salzano», risponde lei. Si fa sfuggire dunque che lui ascoltava i pezzi, non il direttore artistico pagato dalla Rai. E Salzano le disse che «la canzone era meravigliosa, che era una grande canzone, importante, che l’avrebbe fatta ascoltare a Baglioni e mi avrebbe dato una risposta a breve». Marcella Bella pensava che Baglioni non avrebbe perso l’occasione di riportare lei e suo fratello Gianni a Sanremo, infatti era sicura che sarebbero stati presi. «Mi hanno fatto tanti complimenti. Si vede che altri interessi sono stati più forti di quelli musicali, credo».

MARCELLA BELLA E L’ESCLUSIONE DA SANREMO

La canzone scritta per Sanremo, “Un amore speciale”, era per Marcella Bella anche un’occasione per festeggiare i 50 anni di carriera. «È una canzone importante che ha scritto mio fratello Gianni con fatica, visto che c’ha una mano paralizzata. Quindi una mano fa gli accordi e con l’aiuto dell’altro mio fratello Rosario, che è pianista, l’ho un po’ costretto a scrivermi questo pezzo», ha raccontato la cantante a Rolling Stone. Marcella Bella, protagonista a Ora o mai più, ha quindi chiesto uno sforzo al fratello: «Non parla, ma mi fece segno che le aveva tutte in testa, le canzoni. Gli ho detto: “Tirale fuori! Rosario suona e tu le canticchi”, perché lui può canticchiarle. Non riesce ad articolare bene, ma la parte musicale ce l’ha. Ha tirato fuori una frase musicale meravigliosa e abbiamo registrato la canzone». Quindi ha deciso di presentarla a Sanremo. Nessuno però l’ha informata che non era stata presa: «L’ho saputo dalla televisione. Non avevano il coraggio di dirmi che non era piaciuta a Baglioni. Doveva motivare il fatto che non mi prendesse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA