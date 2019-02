Meghan Markle e Harry, è scandalo/ «Spesi 35mila euro a carico dei sudditi»

Scandalo in Inghilterra per l’ultimo gesto del Principe Harry. Se, finora, è sempre stata Meghan Markle a scatenare i pettegolezzi e le polemiche, stavolta è stato il secondogenito del Principe Carlo e di Lady Diana a far scatenare i tabloid inglesi. Il motivo? Aver speso i soldi dei sudditi. Da quando si è innamorato di Meghan Markle, Harry ha messo la testa a posto rispettando totalmente le regole previste dal protocollo di corte. Innamoratissimo della moglie che tra pochi mesi lo renderà padre per la prima volta, stavolta, Harry ha deciso di fare uno strappo alla regola per poter raggiungere la moglie a Londra il giorno di San Valentino e trascorrere con lei il primo giorno degli innamorati da marito e moglie. Il gesto del principe Harry, però, ha già scatenato le polemiche. Per poter tornare a Londra in tempo, infatti, il figlio di Carlo ha speso ben 35mila euro.

MEGHAN MARKLE E HARRY: SPESI BEN 35MILA EURO A SAN VALENTINO

Meghan Markle e il Principe Harry avrebbero dovuto trascorrere il giorno di San Valentino lontani per un impegno istituzionale del secondogenito del Principe Carlo. Come riporta il Sun, il 14 febbraio il principe era in missione in Norvegia, al Circolo Polare Artico per far visita alle truppe britanniche. Concluso il suo compito, invece di fermarsi in Norvegia, Harry è salito a bordo di un Cessna per poter tornare a Londra entro le 17 e poter così festeggiare il giorno degli innamorati con la moglie. Il volo è costato ben 35mila euro che sarebbero andati a carico dei sudditi. Innamorati della famiglia reale, gli inglesi perdoneranno anche questo gesto del Principe Harry?

