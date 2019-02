Ora o mai più 2, quarta puntata/ Classifica e diretta: Patty Pravo e Gigi D’Alessio

Dopo la pausa per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2019, sabato 16 febbraio, in prima serata su Raiuno, torna in onda Ora o mai più con la quarta puntata. Amadeus guiderà il nuovo appuntamento del talent show di Raiuno che concede ai concorrenti una seconda possibilità. Al termine della terza puntata, il televoto ha stravolto la classifica dei giudici portando alla vittoria Jessica Morlacchi affiancata da Red Canzian, Silvia Salemi seguita da Marcella Bella e Paolo Vallesi guidato da Ornella Vanoni che sentono già odore di vittoria. Silvia Salemi e Paolo Vallesi hanno già vinto le precedenti puntate mentre per Jessica è stata la prima vittoria. Tutti e tre i vincitori della scorsa puntata sentono di poter vincere, ma i risultati delle classifiche non sono mai certi.

ORA O MAI PIÙ 2: I CONCORRENTI

Barbara Cola, Annalisa Minetti, Donatella Milani, Davide De Marinis e Michele Pecora preparati dai rispettivi Maestri Orietta Berti, Toto Cutugno, Donatella Rettore, I Ricchi e Poveri e Fausto Leali possono comunque dare filo da torcere a Jessica Morlacchi guidata da Red Canzian, Silvia Salemi seguita da Marcella Bella e Paolo Vallesi guidato da Ornella Vanoni. Il pubblico, infatti, grazie al televoto, ha la possibilità di ribaltare la classifica dei giudici anche se, al momento, gli interpreti de “La forza della vita” e di “A casa di Luca” sono i favoriti per vincere la seconda edizione del talent. Come ogni settimana, anche questa sera, i cantanti in gara si esibiranno sulle note dei più importanti successi della musica italiana. A giudicare le varie esibizioni saranno gli stessi coach tra i quali non mancano le frecciatine e le polemiche. La quarta puntata di Ora o mai più, poi, regalerà grandi emozioni grazie alla presenza di illustri ospiti.

GLI OSPITI DEL 17 FEBBRAIO 2019

Reduce dal Festival di Sanremo 2019, Patty Pravo è una degli ospiti della quarta puntata di Ora o mai più. La diva della musica italiana regalaerà al pubblico di Raiuno le emozioni della canzone sanremese “Un po’ come la vita”. Con lei ci sarà anche Briga. Patty Pravo, poi, resterà in puntata per duettare con i concorrenti sulle note dei più grandi successi della sua carriera. Il secondo ospite dell’appuntamento odierno della trasmissione del sabato sera di Raiuno è Gigi D’Alessio. Anche il cantautore napoletano sarà protagonista della serata duettando con i cantanti con le sue canzoni. Sia Patty Pravo che Gigi D’Alessio non saranno esenti dal giudizio dell’inflessibile giuria.



