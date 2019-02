FABRIZIO CORONA E CARLOS/ Foto, Nina Moric difende il figlio: “vi dovete fare schifo”

Fabrizio Corona ancora una volta al centro delle polemiche. Questa volta tutto è nato per via di una foto che l’ex paparazzo dei vip ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram. Una foto semplice che ritraeva Corona in compagnia del figlio Carlos accompagnata da una didascalia semplicissima “Vita”. La fotografia ha spinto alcuni utenti di Instagram a scrivere delle frasi davvero terribili che hanno spinto la madre Nina Moric a prendere le difese del ragazzo. C’è chi ha scritto “è un bambino disturbato” e perfino chi è arrivato a giudicare la salute mentale di Carlos “questo ragazzo non sta bene”. Le tipiche frasi da leoni da tastiera che hanno trovato però difesa in tantissimi utenti che hanno prontamente risposto “Quanto schifo fate, voi che scrivete certi commenti tanto offensivi rivolti ad un ragazzo di 16 anni. Che brutta gente, vi meritate il peggio dalla vita” oppure chi ha detto “Quello che vedo è un ragazzo bellissimo dallo sguardo dolcissimo. Complimenti davvero giovanotto”.

Nina Moric difende il figlio Carlos

A prendere le difese di Carlos anche la madre Nina Moric che ha scritto: “Come madre mi vergogno dei vostri commenti. Parlate di un sedicenne senza il minimo pudore. Ma da piccoli siete caduti dal seggiolone? Lasciamo perdere i ragazzetti idioti, ma gli adulti, mamma mia che poveretti, vi dovete fare schifo da soli. Che la notte vi porti un po’ di decenza umana, siete peggio delle bestie”. Diversi i commenti di alcuni utenti che hanno confortato Nina Moric dicendole: “Nina ignora la gente ignorante diceva Dante non ti curar di loro ma guarda e passa” e ancora: “grande mamma Carlos uscirà un grande uomo”. Non solo la Moric a difesa del figlio di Fabrizio Corona. Basti pensare che i commenti sono stati talmente forti da spingere anche la madre di Belen Rodriguez ad intervenire per difendere Carlos: “Chiudi la bocca – dice ad un utente – Conosci Carlos personalmente? A te, amore, lui ti gira come una frittata. Lui è super intelligente”.





