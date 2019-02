Mila Suarez vs Alex Belli/ Foto, guerra per una moto: “l’ho pagata con i miei soldi”

La guerra tra Mila Suarez e Alex Belli non è ancora finita. Dopo la fine della loro storia d’amore con il modello e fotografo che ha voltato pagina accanto Delia Duran, i due si lanciano frecciatine sui social. Stavolta, a scatenare il duro botta e risposta tra i due ex è stata la foto di una moto pubbicata dalla modella. “Sono tornata a Milano. Aspettando le belle giornate…”, ha scritto la Suarez mentre è in sella ad una bellissima moto. La foto postata da Mila è stata poi ripubblicata da Alex Belli sulle sue storie aggiungendo una didascalia che non è passata inosservata ai follower di Mila Suarez che, avvertita, ha replicato immediatamente. “Felice di essere tornata e di sfoggiare la tua nuova moto che mi hai fottuto” – scrive con ironia Alex Belli sulla foto per poi aggiungere – “ci vuole un bel coraggio“. La frecciatina del’ex attore di Centovetrine ha scatenato la rabbia di Mila Suarez che si è difesa sul proprio profilo.



MILA SUAREZ CONTRO ALEX BELLI: “LA MOTO L’HO PAGATA IO”

Alle parole di Alex Belli, Mila Suarez ha risposto con un post sul proprio profilo Instagram. La modella ha così condivido nuovamente la foto della moto arricchita dalle parole scritte da Aex Belli. “Oltre che bugiardo anche un diffamatore. La moto è mia… intestata a me e pagata con i MIEI soldi”, ha scritto la Suarez che ha anche taggato Alex. Quest’ultimo, però, attraverso una serie di storie, ha continuato a lanciare frecciatine all’indirizzo dell’ex fidanzata. “volevo farti il gioco delle due carte” – dice ad un amico mentre gioca con due mazzi di chiavi – “sai cosa ti sei beccato? Te lo dico io. Ti sei beccato un bel panamer*a e io mi sono beccato un bel targa”, conclude l’ex attore. C’è da dire che Alex Belli non fa mai espicitamente riferimento a Mila Suarez, ma i fans di quest’ultima che hanno seguito la vicenda, sono sicuri che siano tutte frecciatine. Sarà davvero così?





© RIPRODUZIONE RISERVATA