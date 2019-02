Barbara Cola/ Video: il duetto con Rita Pavone non convince, ma il pubblico è con lei (Ora o mai più 2)

Barbara Cola è riuscita a migliorare molto la posizione in classifica nell’ultima puntata di Ora o mai più 2019. Dopo averla vista svantaggiata rispetto ai concorrenti più abili, l’allieva di Orietta Berti è riuscita a riprendere quota ed a dimostrare di avere quel qualcosa in più che la rende un’avversaria temibile. Nella prima parte della puntata l’abbiamo vista infatti in duetto con la Berti grazie alla canzone Il nostro concerto, che la coach ha ancora nel cuore perché scritto dai suoi grandi mentori Umberto Bindi e Giorgio Calabrese. Per affrontare questa nuova esibizione, coach e allieva hanno abbassato la tonalità della loro voce, riuscendo a regalare comunque un acuto interessante nella parte finale della canzone. Anche per questo la standing ovation da parte del pubblico presente è stata quasi un obbligo, un tributo all’eccellente lavoro che Cola e Berti hanno affrontato in settimana. Il totale è stato però solo di 59, visto che Ornella Vanoni e Red Canzian hanno scelto di votare con un 8 per via di alcuni errori compiuti dalla concorrente. Anche Donatella Rettore ha contestato la stessa cosa, assegnando però un 7, mentre Marcella Bella ha fatto notare un particolare interessante. Barbara infatti non è riuscita solo a migliorare molto in una sola settimana, ma ha anche dovuto affrontare con coraggio la parte finale del brano, dove era richiesta una nota alta da entrambe le interpreti.

Barbara Cola, Ora o mai più: il duetto con Rita Pavone non ha convinto

Il secondo duetto di Barbara Cola a Ora o mai più 2019 non le ha permesso di incontrare il favore dei giudici. Nella seconda puntata, la concorrente si è esibita infatti con Rita Pavone in Questo nostro amore, un brano difficile e pieno di insidie, tanto che nella parte iniziale la sua voce non è stata pulita come dovuto. Il recupero è avvenuto comunque in corso d’opera ed alla fine la giuria ha espresso per lo più un verdetto positivo, nonostante le incertezze. L’unica a distinguersi in negativo è stata Donatella Rettore, che ha deciso di assegnare solo un 5 alla concorrente. Il motivo sarebbe da ricondurre all’interpretazione della Cola, non del tutto all’altezza della canzone. La coach si è beccata persino una ramanzina da parte di Toto Cutugno, che l’ha invitata a “farsi vedere da uno bravo”. Purtroppo la somma dei voti precedenti e quelli del nuovo duetto regalano solo un 118 a Barbara, che finisce comunque al quarto posto della classifica finale. Clicca qui per rivedere il duetto di Barbara Cola e Rita Pavone.

Il pubblico è tutto dalla sua parte

Barbara Cola sembra incontrare per lo più il favore del pubblico di Ora o mai più 2019 rispetto che a quello dei giudici. I voti infatti sono stati positivi, ma non tanto da permettere alla concorrente di superare la quinta posizione nella classifica parziale. Non deve stupire: nel corso dell’appuntamento della settimana scorsa, la giuria è stata davvero di manica larga e la vera lotta fra i super favoriti si è tenuta quindi su punteggi più alti del previsto. Barbara dimostra comunque di fare tesoro dei consigli della sua coach e di essere riuscita ad interpretare al meglio i due brani che le sono stati assegnati. Lo dimostra la reazione del pubblico da casa, che le ha regalato un terzo posto nella classifica provvisoria. Un distacco interessate quindi rispetto al verdetto della giuria, che dimostra come i telespettatori apprezzino la voce della concorrente ed il suo impegno nel talent show.



