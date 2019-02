Il piccolo lord/ Video, su Rete 4 il film con Alec Guinness (oggi, 20 febbraio 2019)

La pellicola Il piccolo lord andrà in onda questa sera, mercoledì 20 febbraio 2019, alle ore 21.40 su Rete 4. Il lungometraggio può essere considerato come un film di genere sentimentale. Il piccolo lord ha come attori principali: Rich Schroder, Alec Guinness, Connie Booth e Colin Blakely. Questa pellicola sentimentale è uscita nei cinema per la prima volta nell’anno 1980. Il regista di Piccolo lord si chiama Jack Gold. Le musiche, che si ascoltano in questa pellicola, sono frutto del lavoro di Allyn Ferguson. Gli attori, che compaiono in questo lungometraggio, non avevano mai lavorato insieme precedentemente. Inoltre, in Piccolo Lord, uno degli attori protagonisti è appunto Alec Guinness. L’uomo è stato considerato come uno dei migliori attori inglesi del XX secolo. In aggiunta, Alec Guinness ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista nel 1958. Questo riconoscimento gli è stato conferito per aver interpretato magistralmente il colonnello Nicholson nel celebre lungometraggio di guerra Il ponte sul fiume Kwai.

Il piccolo lord, la trama del film

Nel film Il piccolo lord, il protagonista è un bambino di sette anni di nome Cedric Errol, che è orfano di padre. Il papà del piccolo è il figlio minore del conte di Dorincourt, un importante aristocratico inglese, che ha interrotto i rapporti con il figlio, dopo che questi ha deciso di convolare a nozze con una donna americana non nobile. Cedric è però all’oscuro di questa verità e trascorre le sue giornate in America, divertendosi con i suoi amici, Hobbs e Dick, e godendo dell’affetto della madre. Un giorno, il fratello maggiore del padre, Bevis, muore, e Cedric diventa l’erede universale di tutte le ricchezze della sua famiglia paterna. Il bambino riceve quindi il titolo di Lord Fauntleroy, ed è costretto a lasciare New York e a spostarsi con la madre in Inghilterra. Cedric si trasferisce dunque nel castello del nonno, che è il conte di Dorincourt, mentre la madre va a vivere in una piccola dimora. In breve tempo, i rapporti tra il piccolo lord e il conte di Dorincourt diventano sempre più stretti e profondi. Grazie all’affetto del nipote, il nobile diventa un uomo gentile e generoso nei confronti del suo popolo. In più, costui riallaccia i rapporti con la madre di Cedric e organizza una festa in onore del ragazzino. Ad un certo punto, una donna di nome Minna cerca di far passare suo figlio come l’unico erede della fortuna del conte di Dorincourt. Ben presto questa signora viene sbugiardata e quindi Cedric rimane il legittimo Lord Fauntleroy. La felicità del bambino si completerà il giorno di Natale, quando il nonno inviterà finalmente la madre del nipote a vivere con loro nel castello.

