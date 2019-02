Johnny Dorelli e Gloria Guida/ Foto, 40 anni d’amore da Sanremo alla famiglia

Quarant’anni d’amore, di vita vissuta tra casa e spettacolo, due facce di uno stesso rapporto e la voglia di continuare a farlo fino a quando se ne avrà forza. Questo traspare dalla foto che poco fa Gloria Guida ha pubblicato su Instagram in occasione del compleanno dell’amato Johnny Dorelli. L’attore classe 1937 proprio oggi compie gli anni ed è proprio la sua biondina preferita a fargli gli auguri più autentici importanti scrivendo “AUGURI A MIO MARITO CHE AMO DA 40 ANNI” e usando tra gli hashtag la parola #love. Quarat’anni e non sentirli, il loro rapporto va avanti a gonfie vele proprio come quelli duraturi e importanti che si costruivano una volta e su cui reggevano intere famiglie. Gloria Guida ha dimostrato più volte l’amore per il marito e non solo quando lui era un attore impegnato tra tv, cinema e teatro, ma anche adesso e, in particolare, nei giorni scorsi quando ha preso le sue difese, sempre su Instagram, accusando il Festival di Sanremo (e chi per lui) di averlo dimenticato: “Sono sempre vicino a te, anche se Sanremo ti dimentica io ci sono sempre”.

LE PAROLE DELLA MOGLIE E L’AFFETTO DEI FAN

Ma oggi non è il giorno delle recriminazioni, oggi Gloria Guida vuole festeggiare Johnny Dorelli, padre e marito devoto ma anche poliedrico intrattenitore che nella sua vita ha saputo fare di tutto dalla conduzione al canto, dalla recitazione al ballo fino alla sua ultima, vera, apparizione in tv con il suo brano è “Meglio così” nel lontano 2007. Dagli esordi con Domenica Modugno alla sua voglia di essere un “solista”, Jonnhy Dorelli ha saputo scalare le classifiche con brani “My funny Valentine”, “Boccuccia di rosa” e “Lettera a Pinocchio” che ha riproposto al gran galà delle 50 edizioni dello Zecchino d’Oro dove venne definita “la regina dello Zecchino d’Oro”. I suoi fan si stringono intorno a lui e gli fanno gli auguri rispondendo con centinaia di commenti alla foto postata dalla donna che più di tutto ha amato nella vita. Ecco lo scatto su Instagram:





© RIPRODUZIONE RISERVATA