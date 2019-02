Aldo, Giovanni e Giacomo di nuovo insieme/ Foto: “Stiamo tornando con un nuovo film”

Aldo Giovanni e Giacomo annunciano il grande ritorno al cinema. Il famoso trio comico smentisce lo scioglimento spiegando che, presto, tornerà con un film tutto nuovo. Una grande notizia per i fans di Aldo Giovanni e Giacomo che, con l’imminente uscita del nuovo film “Scappo a casa”, che vede come protagonista il solo Aldo Baglio, avevano temuto di non rivederli più insieme. A smentire tutti i rumors circolati in questi mesi è proprio il trio comico con un divertente post pubblicato su Instagram. I tre attori comici, con un post che racchiude alcuni loro momenti divertenti, hanno sottolineato che “il trio non si scioglie”. Un annuncio arrivato alla luce dei tanti rumors su un addio del trio che, invece, tornerà a divertire il pubblico con un film tutto nuovo.



ALDO GIOVANNI E GIACOMO: “NON CI SCIOGLIAMO”

Nel post con cui Aldo, Giovanni e Giacomo rassicurano i fans sul loro ritorno senza rinunciare all’ironia sui pettegolezzi sul loro futuro insieme che, nelle ultime settimane, hanno fatto il giro del web. “Per celebrare i nostri 25 anni insieme (nel 2016) abbiamo fatto di tutto: un libro, un tour, un film, mancava solo di riaprire il Paradiso della Brugola.

Poi ci siamo presi una pausa. Pensavamo che Aldo sarebbe rimasto in casa a dormire e a mangiar peperonata, invece ha scritto un film da protagonista” – scrivono in coro Aldo Giovanni e Giacomo che, dopo aver ribadito che il trio non si scioglierà, aggiungono – “il trio è sempre unito e fa il tifo per Aldo e per il suo nuovo film e ci piacerebbe che anche voi faceste il tifo per Aldo insieme a noi… perchè si è fatto un mazzo così e se lo merita proprio!“. Nella parte finale del post, poi, c’è l’annuncio che i fans aspettavano da tempo: “abbiamo già pronto il nostro nuovo film. Tutti insieme appassionatamente, con un vecchio amico alla regia, Massimo Venier. Ma è ancora un segreto, non ditelo a nessuno“.





