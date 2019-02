Belen Rodriguez / Nuovo avvistamento con Stefano De Martino: l’amore è tornato

È una Belen Rodriguez impegnatissima quella di queste settimane. Periodo ricco non solo dal punto di vista lavorativo ma anche da quello sentimentale. Mentre è impegnata con Sanremo Young e con le prime riprese della nuova edizione di Colorado – che la ritrova dopo anni alla conduzione – Belen ha tempo anche per gli affari di cuore. Affari di cuore che vedono coinvolto il suo ex marito, Stefano De Martino. Dopo le foto scattate e pubblicate dal settimanale Chi, che mostravano Stefano e Belen in atteggiamenti più che affettuosi, tra baci e sguardi innamorati, nulla più si è vociferato sulla coppia. Eppure le ultimissime indiscrezioni tornano a confermare che i rapporti tra i due non sono più quelli tra “ex coniugi” ma tra persone che si amano davvero.

BELEN E STEFANO: NUOVO AVVISTAMENTO

A confermarlo è il settimanale Nuovo, nel numero in edicola, che porta alla luce una nuova segnalazione su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Come si legge sul noto settimanale: “La showgirl argentina e il ballerino partenopeo si sono rivisti qualche giorno fa anche a una festa organizzata in un noto locale di Milano proprio dall’ex volto di Amici. Erano allo stesso tavolo” e una fonte vicina alla coppia, dà appunto la sua testimonianza in merito a quanto accaduto quella sera “Hanno trascorso una serena serata in allegria, con i loro amici. Hanno ballato affiatati e c’è stato anche qualche contatto molto ravvicinato”. Insomma, tutto sembra confermare che tra Belen e Stefano sia davvero tornata ad infiammarsi la scintilla dell’amore. Non ci resta che attendere la conferma da parte dei due diretti interessati.

