Caterina Balivo compie gli anni/ Dal podio a Miss Italia a Vieni da Me tra amore e…

Caterina Balivo compie gli anni e anche se qualcuno lo avesse dimenticato ci ha pensato lei stessa a farlo notare sui social con una serie di storie su Instagram ripostando alcuni degli auguri ricevuti. Persone che la amano, la famiglia e i suoi colleghi, tutti le stanno facendo gli auguri in queste ore e sicuramente oggi pomeriggio la vedremo alle prese con una puntata speciale di Vieni da Me in cui le sorprese non mancheranno così come una maxi torta dedicata a lei. La carriera della bella conduttrice va avanti a gonfie vele ed è stata confermata con il suo arrivo a Rai1 seppur senza risultati molto positivi in termini di ascolti. Questo per lei non conta molto e mentre toccherà ai vertici della tv pubblica confermarla o dirle addio nel prossimo palinsesto della rete ammiraglia, lei oggi festeggia in famiglia il suo 39esimo compleanno.

DUE FIGLI, VENT’ANNI DI TV E SPETTACOLO E…

Alla soglia dei 40 anni sicuramente Caterina Balivo può mettere insieme un bilancio positivo della sua vita e non solo di quella privata, coronata dal suo amato marito sposato sei anni fa e dall’arrivo dei suoi due figli, ma anche da quella lavorativa. La Balivo è stata lanciata proprio dal concorso di Miss Italia ormai vent’anni fa, nel 1999, quando arrivò sul podio ma si fermò al terzo posto. Da allora per lei si sono aperte le porte della televisione e in soli tre anni sbarca addirittura in casa Rai prima nel cast di Uno Mattina poi alla conduzione di Festa Italiana e, infine, tiene incollato il pubblico di Rai2 alla tv dal 2010, per due anni, con Pomeriggio sul 2. Poi abbandona un po’ per inseguire il sogno della conduzione radiofonica e poi torna alla grande con Detto Fatto che la vede al timone per cinque anni fino a quando, proprio lo scorso anno, annuncia il suo approdo su Rai1 con Vieni da Me nonostante polemiche e bocciature. L’unica cosa che le manca adesso è il prime time, arriverà anche quello per i suoi 40 anni?

