Chi vuol essere milionario/ Anticipazioni: Gerry Scotti torna con 4 nuove puntate

Dopo il grande successo ottenuto con le puntate trasmesse a fine dicembre e a gennaio, oggi, giovedì 21 febbraio, in prima serata su canae 5, torna Chi vuol essere milionario. Al timone del game show più famoso e amato della televisione itaiana ci sarà sempre Gerry Scotti, pronto ad aiutare i concorrenti, ma anche ad ascoltare i loro sogni da realizzare con un’eventuale vincita. Ad annunciare il ritorno di Chi vuol essere milionario era stato Davide Maggio: “Ritornerà Gerry Scotti con quatto nuovi appuntamenti di Chi vuol essere Milionario, ogni giovedì dal 28 febbraio”, si leggeva sul sito, ma canale 5 ha deciso di anticipare di una settimana la messa in onda del nuovo ciclo di puntate di Chi vuol essere milionario lasciando a Gerry Scotti il compito di sfidare la fiction di Raiuno, Che Dio ci aiuti 5 che, finora, ha sempre battuto i programmi della rete concorrente, compresa l’Isola dei Famosi 2019.

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO: CHI VINCERA’ IL MILIONE DI EURO?

Chi vuol essere milionario è tornato in onda per celebrare il ventennale del game show, trasmesso per la prima volta in Italia nel 2000. Dal 22 maggio del 2000 al 20 luglio del 2011 è andato in onda nel preserale del 2011 per poi lasciare spazio ad altri game show per sette lunghi anni. A dicembre del 2018, Mediaset ha deciso di riproporlo ottenendo un grande successo. La formula è rimasta la stessa: i concorrenti cercano di vincere il premio più alto rispondendo a 15 domande il cui livello di difficoltà aumenta gradatamente. A disposizione, tutti gli aspiranti vincitori hanno quattro aiuti: “50 e 50” e “Chiedilo al pubblico” ci saranno “Chiedilo a Gerry” e “Chiedilo al tuo esperto in studio” mentre è stata eliminata la telefonata a casa. Nelle puntate trasmesse a dicembre del 2018 e durante le prime settimane del 2019, nessuno dei concorrenti è riuscito a portare a casa il milione di euro. Ci riusciranno i protagonisti delle nuove puntata? Come sempre, oltre a divertirsi con i concorrenti, Gerry Scotti racconterà anche le loro storie, spesso anche molto emozionanti.

