Meghan Markle/ A New York, 5 giorni con le amiche: festeggia l’arrivo del royal baby

Meghan Markle al settimo mese di gravidanza è volata in quel di New York per incontrare le amiche. La duchessa di Sussex è arrivata a Manhattan per dare vita ad un viaggio privato della durata di cinque giorni, per festeggiare con le amiche di sempre, l’arrivo del suo primo figlio. I paparazzi, vedendola arrivare sono impazziti con i flash. “Meghan, bentornata a New York!”, hanno esclamato. E ancora: “Meghan, che bel pancione!”, “Meghan, guarda qui!”. I curiosi non si sono potuti avvicinare molto e lei, ha proseguito il suo cammino difesa da un piccolo quanto solido esercito formato da bodyguard, sicurezza e assistenti. La duchessa, dopo le nozze con il principe Harry è tornata nella grande mela per la prima volta. Tutte le mamme americane festeggiano in questo modo l’arrivo del figlio, con le amiche e gli affetti più cari. La stessa cosa non succede invece ai membri della royal family. Meghan però, è molto amata proprio perché ama “cambiare le carte in tavola”.

Meghan Markle, prima giornata a New York

Meghan Markle per il suo viaggio privato a New York, ha scelto di alloggiare nello sfarzoso The Mark, nell’Upper East Side. Proprio nello stesso albergo, ha fatto il suo ingresso anche l’amica Serena Williams, probabilmente sua vicina di stanza. La giornata a NY della duchessa di Sussex è stata carica di impegni. Intorno all’ora di pranzo ha lasciato l’hotel al fianco dell’amica Abigail Spencer, ex collega di Suits. Salendo sull’automobile, si è fermata al Met Breuer, la sede distaccata del Metropolitan Museum, facendo visita ad una delle gallerie. Alcuni presenti, sono rimasti piacevolmente colpiti dalla sua presenza: “La duchessa è bellissima”, si scrive sui social, e ancora: “Sono andata a vedere Julio le Parc al Met Breuer e ho incontrato anche Meghan Markle in bagno”. Successivamente, Meghan e Abigail hanno pranzato al The Surrey hotel. Nel pomeriggio la Markle, si è preparata al The Mark per il baby shower. Successivamente è arrivata anche l’amica designer Misha Nonoo, Jessica Mulroney e Serena Williams. Più tardi la duchessa, si è concessa anche una cena fuori al Ralph Lauren The Polo Bar: cosa combinerà oggi?

