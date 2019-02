Andreas Muller a Vieni da me/ “Ballo per mio fratello Daniel: la danza mi ha salvato”

Reduce dal grande successo ottenuto sul palco del Teatro Ariston come ballerino del Festival di Sanremo 2019, nel salotto di Vieni da Me, Andreas Muller racconta ai microfoni di Caterina Balivo come è nato il suo amore per la danza. Oggi, dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi vincendo la sua edizione, Andreas è un ballerino affermato, ma in passato sentiva che la danza non sarebbe stata la sua strada. Andreas confessa di essersi avvicinato alla danza per rendere felice il fratello maggiore Daniel. “Lui, oggi, ha 30 anni, ma quando era piccolo ha avuto la meningite che gli ha lasciato delle conseguenze. Lui amava la danza e, un giorno, per renderlo felice ho deciso di andare con lui a lezione” – spiega Andreas. Dopo un anno, però, Andreas decide di lasciare la danza rischiando di prendere una strada sbagliata: “ho sbandato, ma la danza mi ha salvato. Mi sono guardato allo specchio e ho pensato che, nonostante le difficoltà, nonostante gli sbandamenti, dare un senso prima a se stessi è la cosa più importante”, confessa ancora Muller.

ANDREAS MULLER: “HO VINTO AMICI PER MIO FRATELLO DANIEL”

Andreas Muller torna così a studiare danza e a 18 anni decide di fare il provino per Amici di Maria De Filippi. Dopo un primo provino, Andreas riesce ad entrare nela scuola al secondo provino. Viene ammesso, ma due giorni prima dell’inizio della fase serale, per un infortunio al gomito, è costretto a tornare a casa. Il terzo tentativo è stato quello buono perché Andreas non solo arriva alla fase serale, ma vince anche il programma dedicando poi la vittoria a Daniel a cui ha anche dedicato una delle coreografie più belle fatte nella scuola di Maria De Filippi. “L‘altro ballerino rappresentava mio fratello Daniel. Avevo chiesto io all’insegnante Veronica (Peparini ndr) di poter fare un pezzo che rappresentasse il mio rapporto insieme a lui perchè non mi andava di ballare senza senso. Il problema più grande è stato tornare con la coppa perchè le sue reazioni sono inaspettate” – confessa Andreas Muller che, poi, a Caterina Balivo, spiega che da qualche anno, di fronte alle grandi emozioni, Daniel ha degli svenimenti improvvisi che non riesce a gestire. Proprio Daniel, in un video, manda poi un messaggio al fratello: “Ciao Andreas, ho pensato di farti questa sorpresa perchè sono certo che ti fa felice. Voglio dirti che io e la nostra famiglia siamo fieri del tuo percorso. Voglio ringraziarti per tutte le emozioni che mi fai provare come la coppa che hai vinto ad Amici per me. Mi manchi, spero di vederti presto e ti voglio un mondo di bene”, dice Daniel ad Andreas.

