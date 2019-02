Andreas Muller e Veronica Peparini/ Video e dedica: “Crescita emotiva, ricco dentro!”

Nonostante Veronica Peparini e Andreas Muller non abbiano mai effettivamente ufficializzato la loro relazione d’amore, pare che ormai non ci siano più dubbi sul loro rapporto di coppia. Dopo essersi conosciuti del corso di Amici di Maria De Filippi, il ballerino e la coreografa, oltre a lavorare insieme, avrebbero cominciato anche una frequentazione più intima e personale, fino a diventare una coppia molto amata ed apprezzata dai follower. Il danzatore, nonostante sia stata smesso sollecitato dagli estimatori, non ha mai voluto parlare della sua vita privata in maniera esplicita e si è sempre rifiutato di menzionare dettagliatamente, cosa lo legherebbe alla professoressa di ballo. Ieri però, il vincitore di Amici ha fatto un “timido” accenno, postando un video ed anche una dedica. “Una crescita silenziosa. Gratificante. Formativa. Emotiva. Evidente. Ricco dentro. La fortuna è fare questo lavoro, con persone così, Veronica”.

Andreas Muller, la dedica a Veronica Peparini

Andreas Muller, dopo avere fatto la sua dedica a Veronica Peparini, ha postato anche un video. Poco dopo, la professoressa di ballo, ha deciso di condividere la stessa clip, ricambiando la dedica: “La sensazione che fare questo nessuno potrà togliercelo mai mi rende felice… siamo e balliamo quello che viviamo, Andreas Muller”. Lo scorso mese, proprio Andreas si è sfogato su internet, confidando di non avere alcuna intenzione di parlare della sua vita privata: “Devo tanto a questa donna e non per quello che tanti di voi dicono o pensano. Io non sono stato raccomandato da nessuno e non ho vinto il programma perché piacessi a nessuno di importante”, aveva riferito il giovane danzatore. Il vincitore del talent show, aveva continuato spiegando di essere stato ad Amici solamente grazie a Maria De Filippi: “Ho avuto la fortuna di incontrare un pubblico che mi capisse e un’insegnante che credesse in me, mettendoci la faccia, che lavorasse su quelli che da altri venivano visti come limiti. Sono entrato da allievo, ho avuto la possibilità di studiare, andare avanti e migliorarmi”. In seguito Muller, ha concluso il suo sfogo con un consiglio per i colleghi (di ogni campo): “Ricordatevi che senza una possibilità non sareste dove siete”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA