Lego Batman – Il film/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (23 febbraio 2019)

Lego Batman Il film sarà proiettato su Italia 1, alle ore 21.20 di questa sera, sabato 23 febbraio 2019. Questa pellicola è certamente un lungometraggio d’animazione. In questo film vi è Will Arnett, che doppia Batman, Michael Cera, che presta la voce a Robin, Rosario Dawson, che doppia la Batgirl, e Zach Galifianakis, che è il doppiatore di Joker. L’anno di uscita di Batman Lego è il 2017. Il cartone d’animazione è stato diretto da Chris McKay. Lorne Balfe è l’autore delle musiche che si sentono in questa pellicola. Costui è un produttore discografico proveniente dalla Scozia. Balfe ha scritto le colonne sonore di moltissimi film, come ad esempio quelle di Mission Impossible-Fallout, di Assassin’s Creed III e di Ghost in the shell. In questo cartone, una delle doppiatrici è appunto Rosario Dawson. Quest’ultima è famosa per aver recitato in alcuni lungometraggi molto celebri, come Sette Anime di Gabriele Muccino, Grindhouse-A prova di morte di Quentin Tarantino, e Sin City di Robert Rodriguez.

Clicca qui per il trailer

Lego Batman – Il film, la trama del film

In Lego Batman-Il film, il protagonista è Batman, che è un supereroe impegnato a contrastare la criminalità a Gotham City. Durante uno scontro con Joker, Batman dice a costui che non lo considera come il suo più grande nemico. Alla festa di pensionamento del commissario Gordon, la figlia di quest’ultimo, Barbara, prende il posto del padre e dichiara che ha intenzione di rafforzare il corpo di polizia di Gotham, per non avere più bisogno dell’aiuto di Batman. Quest’ultimo sospetta che Joker stia preparando qualcosa di pericoloso nell’Arkham Asylum, quindi, con l’aiuto di Robin, spedisce il criminale in una prigione spaziale. Dopo un pò di tempo, però, Joker riesce a liberarsi e getta nuovamente Gotham nel caos. Per questa ragione, Barbara Gordon decide di allearsi con Batman per fermare il malvagio uomo pinguino. Nel frattempo, Joker e i suoi amici criminali vogliono far saltare in aria l’intera Gotham City con gli esposivi che hanno rubato dalla Batcaverna. Ad un tratto, Batman cerca di affrontare in solitudine il suo terribile nemico, ma viene spedito in una Zona Fantasma. Grazie all’aiuto della guardiana di questo posto dimenticato, il supereroe riesce a fare il suo ritorno in città. Qui, insieme con i suoi fidati alleati, è in grado di sconfiggere Joker. Gotham City allora non corre nessun pericolo ed è finalmente salva. Batman allora è di nuovo felice e può incominciare una nuova esistenza in pace, in compagnia di Barbara Gordon, della quale è follemente innamorato, e del suo carissimo amico Robin.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA