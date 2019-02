R. Kelly incriminato per abusi sessuali/ Innocente? “Si è costituito sotto shock”

R. Kelly è finito nei guai, grossi guai e non solo per via delle accuse che gli sono state mosse nel documentario “Surviving R. Kelly” ma anche per quanto è successo nelle ultime ore. Dopo essere stato licenziato a Sony Music e RCA e l’inizio delle indagine sui presunti abusi sessuali, il musicista è finito con le spalle al muro e proprio ieri si è costituito “sotto shock ma dichiarandosi ancora innocente”, almeno secondo quello che ha riferito il suo avvocato dopo l’arresto. Le cose sono cambiate perché se in un primo momento si è parlato di abusi sessuali consumati da R Kelly su alcune donne adesso si parla di abusi su minori. In particolare, dopo il documentario a puntate che a marzo arriverà su Sky, se la messa in onda sarà confermata, il rapper è stato incriminato per abuso sessuale aggravato.

R. KELLY CONTINUA A DICHIARARSI INNOCENTE

A riferirlo alla stampa è stato il procuratore di Chicago, Kim Foxx, lasciando intendere che i capi d’accusa potrebbero valergli da tre a sette anni di reclusione, almeno secondo il New York Times. Il 52enne vincitore di tre Grammy nel 1998, si è costituito sotto shock ieri notte dopo aver scoperto che a suo carico, tra i capi di accusa, ci sono almeno tre denunce per presunte vittime minorenni, ragazzi tra i 13 e i 17 anni, anche se lui continua a professarsi innocente. R. Kelly conferma la sua innocenza e sarebbe “incredibilmente deluso e depresso” per tutta questa situazione. Stando agli ultimi report diffusi dal Chicago Sun Times sembra che R. Kelly si presenterà in tribunale per l’udienza il prossimo 8 marzo. Cosa succederà fino ad allora? Alla fine Kelly ammetterà le sue presunte colpe o verranno a galla alcuni dettagli che lo renderanno di nuovo liberi.

