Tina Cipollari, figlio insultato su Instagram/ Gli haters “Metti a dieta il ragazzo”

Il figlio di Tina Cipollari è stato insultato in maniera becera su Instagram. La storica opinionista di Uomini e Donne, ex partecipante di Pechino Express, ha pubblicato nella giornata di ieri uno scatto riguardante una vacanza a Disneyland Paris, il noto parco dei divertimenti nella capitale francese. Nello scatto incriminato si vede la bionda Tina in mezzo, affiancata dai due figli. Peccato però che fra i numerosi commenti di apprezzamento alla foto in questione, ve ne sono stati anche alcuni di diniego nei confronti del figlio più piccolo. Il ragazzino è stato infatti preso di mira da alcuni follower per il suo peso. Un utente ad esempio ha scritto «Metti a dieta il secondo», mentre un altro ha utilizzato toni ancora più offensivi: «Il mago Otelma è più magro di lei. Un bel sacchetto della spazzatura condominiale sarebbe perfetto su di lei, farebbe pandan con ciò che gli esce sempre dalla bocca». Accuse gravissime nei confronti di un ragazzino, che diciamola tutta, non sembra nemmeno poi così “grasso” come vorrebbero far sembrare i due signori di cui sopra.

TINA CIPOLLARI, FIGLIO INSULTATO SU INSTAGRAM

Numerosi coloro che hanno condannato questa becera ironia, fra cui anche una fan della bionda Cipollari, che sempre commentando la foto ha scritto: «Non ti curar di loro, chi ti offende non merita di essere considerato». I commenti negativi devono aver offeso e non poco Tina, che ha infatti deciso di cancellare definitivamente la foto in questione (se si scorre ora il profilo Instagram dell’opinionista non vi è traccia della foto). Se qualcuno pensa che Tina sia esuberante nella vita privata come in studio, si sbaglia, visto che l’opinionista più amata della tv è sempre stata reticente nel parlare della sua vita privata, come ad esempio quando si separò dall’ex Kikò Nalli. La Cipollari ha quindi preferito non risponde agli haters, cancellando così la foto e terminando sul nascere ogni possibile polemica. Non è la prima volta che Tina viene presa di mira, così come accade a praticamente ogni personaggio pubblico che intende mostrarsi sui social.

