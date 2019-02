Marcella Bella / “Parolacce dai fan di Red Canzian. Sabato chiarirò con lui”

Chi ha seguito la penultima puntata di Ora o mai più, andata in onda sabato scorso su Rai 1, sa della lite nata tra Marcella Bella e Red Canzian. I due cantanti e coach del programma si sono beccati per alcune votazioni ritenute strategiche e quindi non veritiere. Oggi Marcella Bella ha deciso di tornare sull’argomento, facendo alcuni chiarimenti a riguardo. Lo fa con un post pubblicato sui suoi profili social: “Oggi mi sento serena e in forma, volevo ringraziare tutti i miei cari e amatissimi fan che mi hanno dimostrato tutto il loro affetto e sanno che NON sono antipatica e neanche arrogante,ma difendo le mie idee come una tigre, quando vengo attaccata.” esordisce la cantante, che poi racconta come siano state tante le critiche ricevute dai fan di Red Canzian dopo la puntata di Ora o mai più 2 che li ha visti scontrarsi.

MARCELLA BELLA: “PRONTA A CHIARIRE CON RED CANZIAN SABATO PROSSIMO”

“Ringrazio e capisco, anche se qualcuno é stato fortemente maleducato, i fan di Canzian ,che hanno difeso il loro beniamino, facendomi capire che ho sbagliato a criticare la sua canzone. (che non conoscevo,ve lo giuro) – scrive ancora Marcella Bella sui suoi profili social, per poi aggiungere – mentre chi dice parolacce con cattiveria merita solo di essere ignorato e bloccato.” È a questo punto che la Bella chiarisce di essere pronta ad un chiarimento con Red: “Sabato prossimo avrò modo di chiarirmi con Red, (mio fidanzatino dei ventanni) e preparare una nuova e bella canzone con Silvia, una cantante che merita di tornare al successo per la sua personalità e bravura,a prescindere dai voti.” Marcella Bella così conclude “Perdonatemi se sono IMPERFETTA e amatemi, perché IO VI AMO. Tornerò carica e contenta perché la VITA è BELLA e la MUSICA per me è VITA!”

