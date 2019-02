SUBURRA 2 / Anticipazioni del 25 febbraio 2019: Aureliano a rischio?

SUBURRA – LA SERIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Ritorna in chiaro Suburra – La serie nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 25 febbraio 2019 in prima visione assoluta. Andranno in onda l’episodio 3 e 4, dal titolo “Cani arrabbiati” e “Buon appetito“. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati due settimane fa: Quando il Sindaco di Roma annuncia le proprie dimissioni, la criminalità organizzata della Capitale entra in subbuglio per via di alcuni terreni, che vorrebbe ottenere per ampliare il controllo della città. 21 giorni di tempo per poter ultimare il colpaccio, che coinvolge il Monsignor Theodosious come amministratore dei lotti di proprietà della Chiesa. Tullio Aureliano decide di nascondere la verità al figlio Aureliano, che in nome della madre defunta vorrebbe acquisire i nuovi terreni per migliorare gli affari della famiglia. Intanto, il Samurai minaccia da vicino Lele, che nonostante il padre poliziotto è finito per spacciare negli ambienti in dei festini romani. Spadino invece vive le pressioni della famiglia che lo vuole vedere futuro marito di Angelica, per unire le famiglie Anacleti e Sale. Più tardi, i tre ragazzi scoprono che Theodosiou è stato invitato ad un party con delle escort da Sara Monaschi, che ha degli interessi personali per l’appalto dei terreni. Il religioso però sta male e viene ritrovato dai tre privo di conoscenza.

Il Samurai inizia la caccia per ottenere i terreni, affinché il suo progetto del porto vada a termine. Potrà contare sull’aiuto di Cinaglia, un politico corrotto che decide di rientrare nei suoi piani per assicurarsi un posto nell’amministrazione pubblica. Nel frattempo, Spadino mostra al Monsignore un video che lo ritrae con Isabel, una delle prostitute assoldate da Sara, e lo ricatta. Dovrà cedere i terreni della Chiesa se vorrà evitare un nuovo scandalo. Il prete sembra accettare il compromesso, ma poi contatta Sara perché possa aiutarlo a togliersi dai guai. Sperando che Lele possa esserle d’aiuto, la donna decide di chiedere proprio al ragazzo di occuparsi della faccenda, ignorando il suo ruolo nel ricatto di Spadino. Lele accompagna prima Aureliano a causa di Isabel per ucciderla, ma il ragazzo cede di fronte alla sua bellezza e decide di non procedere. Le salverà la vita e finirà per trascorrere la notte in sua compagnia. Lele invece riceve delle nuove pressioni dal Samurai per via dei debiti di droga e riceve un ultimatum. Quando scopre da Sara dove si nasconde Theodosiou, decide di rapirlo con Spadino e Aureliano.

ANTICIPAZIONI DEL 25 FEBBRAIO 2019

EPISODIO 3, “CANI ARRABBIATI” – Suburra ha avuto uno stop subito dopo il debutto in chiaro con i primi due episodi. Non è chiaro se la tematica trattata abbia spinto la Rai a correre ai ripari, bloccando la messa in onda per via dell’anima cruda della serie tv. In sua assenza, l’emittente nazionale ha preferito invece trasmettere le repliche di una delle serie crime più amate dal pubblico nostrano, ovvero NCIS, per poi slittare Suburra in seconda serata, in una fascia che garantisca una certa sicurezza e che potrebbe purtroppo influenzare gli ascolti in modo negativo.

Nel terzo episodio, il rapimento di Theodosiou sarà ancora motivo di scontro fra gli adulti della criminalità capitolina ed i ragazzi. Sara compirà un nuovo errore, chiedendo l’intervento del Samurai per assicurarsi che il religioso possa essere rilasciato. Crederà di poterlo tenere a bada con la promessa di metà dei terreni della Chiesa, ma capirà in seguito il proprio errore. Continua nel frattempo anche la lotta interna fra Aureliano e Manfredi: quest’ultimo intende ucciderlo ed invierà alcuni uomini a compiere il delitto, fra cui anche Spadino. Sarà la presenza del fratello a permettere a Manfredi di riuscire indenne dal nuovo agguato.

EPISODIO 4, “BUON APPETITO” – Spadino è ancora in bilico per il matrimonio di Angelica e questa volta sembra che sia la ragazza a vacillare. Se il matrimonio fra i due non dovesse andare in porto, saranno le rispettive famiglie a doversela vedere con uno scontro che potrebbe minare l’alleanza in corso. Intanto, il Samurai inizia a sospettare che l’affare dei terreni non andrà a buon fine e decide di annullare il debito di Lele, incaricandolo anche di uccidere Tullio Adami. Per assicurarsi la sua lealtà, arriverà a minacciare di ucciderne il padre.



