Giulia De Lellis: “Social e tv sono pari”/ “Condurre Sanremo? Mai dire mai”

Seguita da 3.7 milioni di persone su Instagram, Giulia De Lellis è senza dubbio una delle influencer più in voga in Italia e, dopo Uomini & Donne e la storia con Andrea Damante, è stata spesso in prima pagina sui settimanali di gossip per l’amore con il cantante Irama. Intervistata dal Corriere della Sera, la 23enne ha affermato «di riuscire a intercettare il pubblico dei social e quello della televisione»: «Le influencer stanno diventando stiliste? Noi influencer siamo un po’ tutto: ci ritroviamo a parlare di qualsiasi argomento e con i nostri molteplici interessi siamo la dimostrazione che possiamo fare di tutto». La De Lellis ha aggiunto: «Vediamo posti molto belli, indossiamo abiti da sogno: penso che a molti farebbe piacere fare la nostra vita. Ma sono anche consapevole che c’è chi non ci apprezza».

“CONDURRE SANREMO? MAI DIRE MAI”

Prosegue Giulia De Lellis: «Se smettessi di fare l’influencer? Potrei fare una mia linea di moda, magari un brand per bambini, che adoro. Ma potrei anche tornare a fare la commessa, come facevo in passato. Ho lavorato nei negozi di Roma, Casal Palocco, Pomezia: mi divertiva moltissimo perché mi sentivo una piccola stylist». Un consiglio per diventare famosi sui social: «Essere se stesse, non dimenticare mai la semplicità. E poi postare due volte al giorno, agli orari giusti». E oggi si è più famosi se si è una star di Instagram o della televisione? «Dirò una cosa forte, ma oramai tra social e televisione c’è pari merito. Ho tante persone che mi seguono, sono quanto lo share di un programma in prima serata». Infine, una battuta su un possibile futuro da conduttrice del Festival di Sanremo: «Ho ancora tanta strada da fare, ma mai dire mai».

