Siti di incontri online, il lato oscuro/ Innamorati? Chattano con lo staff (Le Iene)

Cosa si cela dietro i siti di incontri online? Questo il tema del nuovo servizio di Matteo Viviani per Le Iene, con l’inviato che si è focalizzato sul crescente business in rete che può vantare un giro d’affari in Europa che si aggira attorno ai 26 miliardi di euro. Un trend molto in voga in Italia, basti pensare che sono disponibili circa 500 tra applicazioni per smartphone e portali specializzati, e la iena ha deciso di indagare sui suoi lati oscuri: Matteo Viviani infatti ha incontrato un operatore che riceve le richieste e chatta con gli utenti, un aspetto del quale molti fruitori di questi siti potrebbero non essere a conoscenza. Una nuova inchiesta del programma in onda su Italia 1 che mira ad accendere i riflettori su uno dei settori meno noti di internet ma sempre più cliccati.

SITI DI INCONTRI ONLINE, LE STATISTICHE

E’ di 14,8 miliardi di euro il volume d’affari generato in Italia dai siti di incontri online secondo una recente analisi di Anima Select basata su dati Istat, Cebr, Ibis e Pew Research: un dato che invita a fare riflette, in particolare su tutto ciò che non è chiaro nel processo di funzionamento di queste applicazioni. Una cifra esorbitante che “lancia” l’Italia al primo posto in Europa come Paese più spendaccione per il dating: nei 14,8 milioni di euro citati si tiene conto anche delle varie voci correlate che generano l’indotto complessivo. La ripartizione è la seguente, come sottolinea Qui Finanza: 4,5 miliardi di euro per l’intrattenimento (dagli happyhour ai ristoranti, includendo cinema, teatro e così via), 4,2 miliardi di euro per i viaggi (in crescita il fenomeno delle vacanze di gruppo per conoscere nuovi potenziali partner), 2,4 miliardi per l’abbigliamento e gli accessori (gli italiani amano essere trendy ad ogni nuovo incontro), 1,8 miliardi per l’estetica in generale, includendo wellness, fitness, cosmetici, coiffeur e trattamenti estetici, 0,5 miliardi di euro per regali, 0,3 miliardi di euro per contraccettivi.

“ITALIA IL PAESE PIU’ DINAMICO”

Cifre impressionanti per l’Italia, anche se Qui Finanza evidenzia che il dating online è in decrescita. Ecco l’analisi di Giuseppe Gambardella, ceo di Anima Select: «Certo si tratta di cifre che variano da analisi ad analisi e mancano ancora dei numeri precisi, ma la tendenza è quella di un ritorno ai servizi offline, con l’Italia che in questo settore risulta essere il Paese più dinamico. Se in passato vi è stata una crescita dell’online a discapito dell’offline, ciò è dovuto solo al fatto che in questo settore per anni hanno operato persone con poca etica che hanno dato al business un’impronta fortemente incentrata sulla vendita, senza pensare a dare un buon servizio al cliente». Questi solo alcuni spunti sul mondo dei siti di incontri online, con Le Iene che proporranno un punto di vista totalmente nuovo su uno dei settori meno tangibili del web.



