Meghan Markle/ Il Royal Baby sarà una bambina? Il gesto di Harry

Meghan Markle e il Principe Harry diventeranno genitori di una bambina? Il Royal Baby, atteso non solo in Inghiterra, ma in tutto il mondo, sarà una bambina? Dalla casa reale inglese non arrivano notizie ufficiali. Meghan, al settimo mese di gravidanza, aveva già annunciato che non ci sarebbero state indiscrezioni sul sesso del nascituro, ma come scrive “Amica” ci sarebbero tre indizi che farebbero pensare al fiocco rosa. Nei giorni scorsi, Meghan ha fatto molto discutere per aver organizzato a New York il baby shower ovvero la festa per il nascituro a cui hanno partecipato tutto le sue amiche americano. Da un dettaglio diffuso da Darcy Miller, la responsabile de catering, pare che il colore predominante sia stato il rosa. Il secondo indizio è la presenza di confetti rosa e il terzo è il tatuaggio con l’hennè che la Markle ha scelto di farsi fare durante il viaggio in Marocco con il marito Harry. Secondo la tradizione marocchina, il tatuaggio è beneaugurale, allontana i pericoli e i dolori del parto e aiuta a realizzare i desideri dela futura mamma. Il desiderio di Meghan Markle sarebbe proprio quello di avere una bambina come ha rivelato un sensitivo di Los Angeles, Richard Win, a cui la Duchessa si rivolse prima d’incontrare il suo Principe. Riuscirà, dunque, a realizzare il sogno di avere una figlia femmina?

MEGHAN MARKLE E HARRY IN MAROCCO: IL GESTO DI HARRY

Nonostante sia ormai giunta al settimo mese di gravidanza, Meghan Markle non ha rinunciato ad accompagnare il marito Harry in Marocco dove sta incantando tutti con i suoi outfit. Pur essendo nel mirino della critica, Meghan non rinuncia ad indossare abiti bellissimi e molto costosi. Pare, infatti, che abbia speso circa 130mila euro per tutti i look che sta sfoggiando in Marocco. La cosa, però, non sembra preoccupare il Principe Harry che, in Marocco, si sta concedendo anche dei momenti di relax con la moglie tra un evento ufficiale e l’altro. Durante un momento di svago, il secondogenito di Carlo e Diana ha infranto le rigide regole del protocollo lasciandosi andare a piccoli gesti d’affetto nei confronti della moglie. Harry, infatti, si diverte a tirare i capelli, raccolti in una coda, alla sua dolce metà. Nessuna crisi, dunque, per Meghan e Harry che, sempre più felici e innamorati, attendono con ansia di conoscere il frutto del loro amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA