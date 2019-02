Valentina Romani/ “Lino Guanciale è il mio uomo ideale, lo preferisco a Raul Bova”

Questa sera andrà in onda la terza puntata della fortunata fiction di casa Rai, La Porta Rossa, giunta alla sua seconda stagione. Fra le attrici che recitano nella serie tv, anche la giovanissima Valentina Romani, 22enne di Roma, che nonostante l’età ha già alle spalle numerosi ruoli in altre fiction televisive. Oggi l’attrice italiana è stata ospite presso gli studi Rai di “Vieni da Me”, programma condotto da Caterina Balivo, sottoponendosi ad una sorta di gioco, una sfida fra attori nostrani e non, durante la quale la stessa Romani doveva esprimere la propria preferenza. Il primo “vs” è stato fra Giorgio Marchesi e Goerge Clooney: «Giorgio marchesi ha fatto mio padre nel film “Un bacio”, è un collega, un amico e gli voglio tanto bene. Clooney è grande per me, ma sarebbe comunque un’esperienza. Chi preferisco fra i due? Il nostro Giorgio». Si passa quindi allo “scontro” fra Marchesi e Alessandro Borghi, considerato un po’ il sex symbol del momento: «Non ho mai lavorato con lui – spiega Valentina – tengo comunque Giorgio Marchesi».

VALENTINA ROMANI: “LINO GUANCIALE IL MIO UOMO IDEALE”

Lo step successivo è fra Giorgio Marchesi e Lino Guanciale, quest’ultimo, altro grande attore con cui la Romani ha lavorato, e in questo caso ha la meglio il secondo. Si prosegue con il gioco, ed ecco comparire Raul Bova: «Fin da quando ero piccola – dice Valentina – ho sempre avuto un poster in camera mia con Raul Bova». La regia mostra il poster in oggetto ed è un fotomontaggio in cui si vede appunto il noto attore italiano e la Romani abbracciati. Ma quando tutti si aspettano che la risposta sia “Raul Bova”, Valentina risponde: «Qual è il mio uomo ideale? Lino Guanciale, siamo amici, gli voglio tanto bene». La 22enne attrice romana ha una pagina Instagram con numerosi scatti con altri attori italiani, come Bisio, Boldi e molti altri ancora: «Sono una fan prima di tutto – si “giustifica” Valentina – e quando vedo qualche attore chiedo i selfie».

