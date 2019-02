Freedom Top Ten/ I misteri delle piramidi e i sotterranei di Napoli (28 febbraio)

Giovedì 28 febbraio, in prima serata su Rete 4, va in onda il secondo ed ultimo appuntamento di Freedom Top Ten, il best of della trasmissione di Roberto Giacobbo che conduce il pubblico alla scoperta delle bellezze di tutto il mondo, ma anche dei segreti e dei misteri che accompagnano i luoghi più affascinanti del pianeta. Nel corso della prima puntata di Freedom Top Ten che ha incollato davanti ai teleschermi 824.000 spettatori con il 4.2% di share Roberto Giacobbo è tornato in Egitto per svelare il mistero e il fascino delle Lampade di Dendera per poi tornare in Italia e fermarsi all’Isola d’Elba dove ha raccontato storie di temibili pirati ma anche mostrato al pubblico di Rete 4 un’antica fortezza rimasta inespugnata e che custodisce la storia di questa meravigliosa terra. Protagonisti della prima puntata di Freedom Top Ten sono stati la casa di Gabriele D’Annunzio e il Lago di Garda con il Vittoriale e i suoi segreti. Infine, nello scorso appuntamento, è stato riproposto anche il viaggio nella bellissima quanto misteriosa Teotihuacan. Quali saranno, invece, i servizi protagonisti della seconda puntata di Freedom Top Ten? Andiamo a scoprirlo insieme.

FREDOOM TOP TEN: I SERVIZI DEL 28 FEBBRAIO

Anche nella puntata di Freedom Top Ten in onda questa sera, Roberto Giacobbo e tutta la squadra di Rete 4 proporranno nuovamente al pubblico alcuni dei servizi più belli e affascinanti della prima stagione. Il viaggio comincerà da Napoper visitare i sotterranei di Palazzo Serra di Cassano e la rete di cunicoli che collegata alla Galleria Borbonica. Il servizio sarà arricchito anche dalla testimonianza di una donna che, da bambina, durante la Seconda Guerra Mondiale ha vissuto questi ambienti per rifugiarsi dai bombardamenti. Si tornerà, poi, in Egitto per scoprire i misteri delle piramidi, ancora oggi, tra le costruzioni più affascinanti del pianeta e, infine, la squadra di Freedom sarà nuovamente tappa in Sardegna per scoprire se gli Shardana, glorioso popolo di guerrieri, arrivati in Egitto dal mare, erano davvero gli antichi sardi. Freedom – Oltre il confine, tornerà poi in onda dal 1° maggio con una nuova serie di puntate. “Siamo in giro per l’italia per realizzare le nuovissime puntate di Freedom che tra non molto potrete vedere in onda”, ha scritto Giacobbo su Facebook.

