Luke Perry colpito da ictus / Ricoverato d’urgenza il Dylan di Beverly Hills 90210

Arrivano terribili notizie dagli Stati Uniti D’America: secondo quanto riportato da TMZ, Luke Perry, l’attore meglio conosciuto come Dylan McKay in Beverly Hills 90210, è stato colpito da un ictus a Los Angeles. Stando a quanto viene riportato dal noto portale di gossip americano, l’attore 52enne era nella sua abitazione di Sherman Oaks quando, alle 9.40, ha chiamato un’ambulanza che è arrivata in soccorso di Perry pochi minuti dopo. Luke Perry è stato immediatamente trasferito all’ospedale più vicino. Dall’arrivo in ospedale, però, non si hanno notizie in merito alle condizioni di salute dell’attore. Infatti, in merito, il portale Tmz scrive: “Perry è stato trasferito al più vicino ospedale e non si sa in che condizione sia in questo momento”.

Come sta Luke Perry dopo l’ictus?

Non si sa, quindi, come stia al momento Luke Perry e se le condizioni siano quindi più o meno gravi anche se pare certo che a colpirlo sia stato proprio un ictus. Un brutto colpo che arriva in un momento molto impegnativo per l’attore. Perry in questo periodo è a Los Angeles in quanto occupato per le riprese di Riverdale. Inoltre, l’ictus di Luke Perry arriva proprio nel giorno in cui la Fox ha annunciato un reboot della serie che lo ha reso celebre nella prossima estate. Intanto i fan del celeberrimo attore sono in trepidazione. La preoccupazione è tanta così come l’attesa di notizie in merito alle condizioni di salute dell’attore, che potrebbero arrivare però nelle prossime ore.

