Classifica Ora o mai più 2025, chi è il vincitore della seconda puntata? Applausi per Scanu e Amantia

Siamo giunti alla fine della seconda puntata di Ora o mai più 2025, il talent che permette agli artisti rimasti in sordina nel corso della loro carriera di riemergere e darsi una seconda possibilità. Il programma va in onda su Rai 1 ed è condotto da Marco Liorni, che con la sua pacatezza entra nelle case degli italiani con momenti di grande emozione e di divertimento. A votare, una schiera di giudici importantissimi, come Alex Britti, Donatella Rettore e Marco Masini.

Non solo, tra loro anche Rita Pavone, Gigliola Cinquetti, Raf e Riccardo Fogli con Patty Pravo. Insomma, un parco di big che hanno fatto la storia della musica italiana. Ma come è andata questa seconda puntata di Ora o mai più 2025? Di certo abbiamo assistito a momenti indimenticabili come il duetto tra Patty Pravo e Riccardo Fogli, i quali hanno finalmente cantato insieme per la prima volta nella storia della musica italiana. Ma big a parte, a stupire più di tutti sono stati tre concorrenti: Loredana Errore, Valerio Scanu e Matteo Amantia, ex voce dei Sugarefree.

Classifica Ora o mai più 2025: Loredana Errore si commuove

Valerio Scanu fa coppia con Rita Pavone a Ora o mai più 2025 e pare proprio che tra i due si sia creata una meravigliosa complicità. Con “Fortissimo”, pezzo cult della cantante, sono riusciti a mostrarsi nel pieno della loro bravura e nonostante un piccolo battibecco con Donatella Rettore se la sono cavata con ben 55 punti! Con un totale di 57 punti invece si sono difesi Matteo Amantia e Alex Britti.

I due, a Ora o mai più 2025 hanno cantato la hit del cantante, “7000 caffè”, con un’energia incredibile che ha coinvolto tutto il pubblico e ha generato una flotta di applausi. Anche in questo caso Donatella Rettore si è espressa smontando l’entusiasmo dei cantanti e ritenendoli troppo poco originali. Loredana Errore, invece ha incantato il pubblico e tutti i giudici con “Ci vorrebbe il mare”, insieme al suo coach Marco Masini che l’ha accompagnata al pianoforte. Un momento intenso che nessuno si aspettava dopo la scorsa esibizione leggermente sottotono. Sarà proprio lei il vincitore di Ora o mai più 2025? Attendiamo la classifica!

