Jessica Mazzoli contro Morgan/ Lui è a Non è L’Arena e lei commenta su Instagram: “È tutto assurdo…”

Jessica Mazzoli torna all’attacco di Morgan. L’ex Bluvertigo è stato invitato a Non è L’Arena da Massimo Giletti e su La7 ha avuto modo di esprimere alcuni concetti su cui evidentemente la sua ex compagna è in totale disaccordo. Marco Castoldi ha raccontato di quando nel 2010 fu escluso dal Festival di Sanremo per le sue parole sull’uso del crack per “curare” la sua depressione. «Il tema è molto articolato. A Sanremo ci va un cantante con la sua canzone non un opinion maker con una sua opinione. Si sono attaccati a questa intervista, in cui non dissi niente di strano». Interviene allora Andrea Scanzi, aggiungendo che senza alcol e droghe molte canzoni non sarebbero state scritte. «No vabbè, eccone un altro. Veramente… assurdo… Non bisogna togliere al rock la droga e neanche l’alcol, mi raccomando». Così Jessica Mazzoli commenta nelle sue Instagram Stories l’intervento del giornalista, e lo fa appellandosi all’ironia.

JESSICA MAZZOLI CONTRO MORGAN: “È TUTTO ASSURDO…”

«Sono una persona molto calma e sensibile. Le canzone sono scritte da chi ha idee e arte, non c’centra nulla con le droghe. Se hanno rinunciato alla mia canzone hanno fatto un torto alla musica». Morgan parla della sua esclusione dal Festival di Sanremo del 2010 e l’ex compagna Jessica Mazzoli gli fa il verso. «Fu il trionfo dell’ipocrisia perché non mi risulta che Morgan abbia mai detto di voler essere un esempio, poi cosa faccia un’artista nel suo privato, chi se ne frega», il commento invece di Andrea Scanzi. Ma Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, non è d’accordo con il giornalista e controbatte. Nel dibattito interviene Marisa Laurito, che esprime concetti a cui invece Jessica Mazzoli evidentemente si sente più vicina. «Bisogna insegnare l’educazione, i valori. Basta, questa droga fa male», si sente in sottofondo. Sì, perché Jessica Mazzoli segue in diretta la puntata e la commenta sui social. E l’ex di Morgan infatti commenta così l’intervento della Laurito: «Esatto…».

