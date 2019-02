Ora o mai più 2, classifica terza puntata/ Vincono Paolo Vallesi, Jessica Morlacchi e Silvia Salemi!

E’ successo di tutto nella terza puntata di Ora o mai Più 2. Su Raiuno è andata in scena la solita serata di grande musica e di tanto, tantissimo intrattenimento. Merito della simpatia e del caratterino dei giurati, ma anche del padrone di casa Amadeus, ironico e fluido nel condurre una trasmissione lunga più di tre ore. Andiamo subito a riepilogare quanto accaduto nella puntata di ieri sera, con una prima manche che ha visto i concorrenti esibirsi assieme ai maestri. Annalisa Minetti e Toto Cutugno hanno cantato ‘Solo Noi’, Donatella Milani e Donatella Rettore ‘Lamette’, Barbara Cola e Orietta Berti ‘Tu sei quello’, Silvia Salemi e Marcella Bella ‘Nessuno mai’, Paolo Vallesi e Ornella Vanoni ‘Una ragione di più’, Davide De Marinis e Fausto Leali ‘Io camminerò, Jessuca Morlacchi e Red Canzian ‘Uomini soli’ e Michele Pecora e i Ricchi e Poveri ‘Mamma Maria’. Sempre nel corso della prima fase sono arrivate anche le scuse da parte della giuria nei confronti dell’ospite della scorsa puntata, Amedeo Minghi, preso di mira da alcuni coach.

Ora o Mai Più 2: i duetti con gli ospiti

La seconda manche della terza puntata, invece, è stata dedicata ai duetti con gli ospiti. I concorrenti si sono esibiti assieme a volti noti del mondo della musica. Così Davide De Marinis è tornato sul palco assieme ad Amadeo Minghi per 1950. Barbara Cola, affiancata da Ivana Spagna, ha cantato Gente Come Noi, mentre Jessica Morlacchi ha emozionato con Marco Masini e il pezzo Ti innamorerai. Paolo Vallesi è salito sul palco con Enrico Ruggeri per cantare Il Mare d’Inverno, mentre Silvia Salemi e Michele Zarrillo hanno fatto vibrare la sala con La Notte dei Pensieri. Donatella Milani non è riuscita a risalire la classifica con Mistero, nonostante il sostegno di un grande come Ruggeri. Infine Michele Pecora insieme a Masini si è esibito con L’Uomo Volante e Annalisa Minetti super con il Cerchio della Vita assieme alla Spagna.

Terza puntata Ora o Mai più 2: non sono mancate le critiche

Durante la terza puntata di Ora o Mai più non sono mancate le critiche e le scintille tra i giurati e i concorrenti. Marcella Bella addirittura ha avanzato qualche perplessità a Marco Masini per aver proposto il brano T’Innamorerai alla Morlacchi, dicendogli tra le altre cose di non aver capito appieno il testo. Alla fine delle varie esibizioni i maestri si sono così espressi, dall’ottavo al primo posto in classifica: Donatella Milani (1 punto); Michele Pecora (2 punti); Barbara Cola, Davide De Marinis, Annalisa Minetti (5 punti); Paolo Vallesi (6 punti); Silvia Salemi (8 punti); 1. Jessica Morlacchi (10 punti). Classifica che con le votazioni del pubblico a casa, attraverso il televoto, ha visto qualche lieve variazione. In cima Jessica Morlacchi, Silvia Salemi e Paolo Vallesi (16 punti); quarto posto per Barbara Cola (10 punti); quinto per Davide De Marinis (9 punti); sesta posizione per Annalisa Minetti (7 punti); settimo Michele Pecora (5 punti); ultima Donatella Milani (2 punti). I primi tre classificati della terza puntata sono dunque Jessica Morlacchi, Silvia Salemi e Paolo Vallesi.



