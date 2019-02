ADRIAN, ADRIANO CELENTANO/ Diretta e anticipazioni quarta puntata: Orso e Carbone alleati dell’orologiaio?

Lunedì 4 febbraio, in prima serata, canale 5 trasmette la quarta puntata di Adrian, il cartone animato di Adriano Celentano che sta ottenendo molte critiche. Ambientato in un futuro molto lontano, racconta la storia di un orologiaio che si ritrova ad affrontare diversi nemici nel corso dei vari episodi. Un progetto ambizioso quello di Celentano e del suo clan che, dopo molta attesa, ha debuttato lunedì 22 gennaio portando a casa 5.997.000 spettatori pari al 21.9% di share. Buoni ascolti che, però, hanno fatto registrare un netto caso nel secondo episodio con 4.031.000 spettatori pari al 15% di share. Ha fatto ancora peggio la terza puntata. Aspettando Adrian ha raccolto davanti al video 3.029.000 spettatori pari all’11.9% di share mentre Adrian ha interessato 2.038.000 spettatori pari al 10.6%. Ascolti bassi rispetto alle aspettative di Mediaset che, tuttaavia, Celentano ha giustificato parlando di un sabotaggio degli ascolti voluto.

ADRIAN, ORSO E CARBONE DALLA PARTE DELL’OROLOGIAIO?

Grande attesa per il quarto episodio della serie evento Adrian che, tuttavia, non sta riscuotendo il successo sperato. Nell’appuntamento in onda oggi, lunedì 4 febbraio, su canale 5, l’orologiaio continuerà a portare avanti la sua missione sostenuto da Gilda che continua ad essere dalla sua parte e da Orso e Carbone. Quest’ultimi, dopo aver scoperto la sua identità, hanno accettato di scendere a patti con lui di fronte alla minaccia dell’orologiaio di firmare un contratto con una società svizzera di orologi. Per dimostrare la loro buona fede, portano anche l’alto commissario nel casale dove si nasconderebbe il vero orologiaio. Orso e Carbone sono ormai dalla parte dell’orologiaio mentre Gilda è convinta che Darian sia semplicemente un burattino nelle mani del poter. Nell’episodio di questa sera, l’orologiaio dovrà continuare la sua lotta contro il male, potendo però contare su due alleati in più. La sua identità, dunque, continuerà a rimanere nascosta?

LE POLEMICHE PER I TEMI TRATTATI

La serie Adrian ha cercato di affrontare temi importanti con le immagini di un cartone animato futuristico. La scelta dei temi, però, non è stata sempre felice e, alcuni di essi, hanno scatenato molte polemiche sui social. In particolare, il secondo episodio ha scatenato le donne che hanno puntato il dito contro la serie dopo che Adrian, il protagonista, salva due ragazze dal tentativo di una violenza per poi lasciare intendere che non sarebbe accaduto nullo se non avessero bevuto. Sono stati tantissimi i commenti contro tale momento al punto che, nel live del terzo episodio, sul palco è salita l’attrice Ilenia Pastorelli che ha recitato un monologo proprio sulla violenza contro le donne.

IL LIVE SHOW L’UNICO MOMENTO APPREZZATO

Il live show del terzo episodio di Adrian è stato il momento più apprezzato di Adrian non solo perché Celentano ha finalmente cantato, ma anche per le parole di Ilenia Pastorelli grazie alla quale il clan di Celentano ha cercato di cancellare le polemiche precedenti. «Porti la gonna corta, te la sei cercata. Ti metti i pantaloni aderenti, ti danno una pacca sul sedere. Te la sei cercata. Il barista ti aiuta a infilarti il cappotto, gli sorridi. Entri in macchina e il tuo fidanzato ti dà uno schiaffo: te la sei cercata. Sei milioni 780mila donne hanno subito violenze di ogni genere. Però quando diciamo basta ci accusano, parlano di caccia alle streghe, di delirio femminista, poi però ci trovano sgozzate, stuprate uccise. Ma non ce la siamo cercata. Non ce la cerchiamo mai», sono state le parole dell’attrice. Anche questa sera, l’episodio del cartone animato sarà presentato da uno show live. Celentano, per l’occasione, tornerà a cantare? Il pubblico si augura di sì considerandolo l’unico momento davvero bello di tutta la serata.



