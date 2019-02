Anna Ferzetti, fidanzata di Pierfrancesco Favino/ Conduttrice del Prima Festival 2019: “Spero vada bene”

Attrice di successo, mamma premurosa, compagna innamorata, Anna Ferzetti da questa sera sarà anche la conduttrice del Prima Festival 2019, che anticipa il Festival di Sanremo. Circa 5 minuti nei quali la Ferzetti, affiancata a Simone Montedoro, racconterà particolari sulla kermesse e incontrerà artisti e ospiti. Anna Ferzetti è anche nota per essere la compagna di Pierfrancesco Favino che il Festival di Sanremo lo scorso anno lo ha condotto al fianco di Michelle Hunziker e Claudio Baglioni. E se Favino torna quest’anno come ospite, la compagna e madre delle sue bambine Greta e Lea, è pronta a vestire i panni di conduttrice a Sanremo. E un po’ d’ansia per questo ruolo non le manca. Lo ammette nel corso di un’intervista rilasciata a Marieclaire.com, dove a spiccare è la simpatia e la modestia dell’attrice.

IL RAPPORTO CON PIERFRANCESCO FAVINO

“Spero che dicano cose carine su di me come le direbbero di un’amica, che pensino “sarebbe bello guardare e commentare insieme a lei il Festival sul divano con un bel plaid sulle ginocchia nel salotto di famiglia” ammette Anna Ferzetti, che continua “Spero che gli piacciano i miei dentoni, le mie imperfezioni, la mia goffaggine. Spero che mi considerino una bella sorpresa.” D’altronde, a starle vicino allontanando eventuali tensioni, ci sarà proprio Pierfrancesco Favino, sul quale la Ferzetti dichiara: “Lo so che sembra scontato ma io mi sento fortunata ad averlo vicino, noi due ci sosteniamo molto a vicenda e andiamo d’accordo su tantissime cose.”

“SANREMO 2019? ECCO LE MIE PREFERENZE”

Anna Ferzetti si sbilancia anche su quelle che sono le sue preferenze in merito agli artisti che si esibiranno sul palcoscenico del Festival di Sanremo: “Beh, sono sempre stata una fan di Paola Turci e di Patty Pravo. – ammette la compagna di Pierfrancesco Favino, che aggiunge – E poi mi fa piacere incontrare Nino D’Angelo, ormai il mitico caschetto è un’icona intoccabile!” Ma non è finita qui, perché l’attrice conclude dichiarando: “Poi ho ancora un debole per Anna Tatangelo perché me la ricordo quasi bambina quando ha debuttato ed ero anch’io una sua giovane ammiratrice.”



