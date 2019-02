Giulia, fidanzata di Ghemon/ Chi è? Sui social non e parla: stanno ancora insieme?

La vita di Ghemon, tra i protagonisti di Sanremo 2019, non ruota solo attorno alla musica, ma anche a due ragazze in particolare che rimangono nel suo cuore. L’artista che risponde all’anagrafe con il nome di Giovanni Luca Picariello, sarà presente infatti ne Il Festival di Sanremo 2019 ed in attesa di assistere alle sue performance, molte fan sono già a caccia di notizie sulla sua fidanzata. Parliamo di Giulia, la ragazza con cui dovrebbe avere una relazione ancora oggi. Il condizionale è d’obbligo visto che non ci sono notizie certe in merito ed è impossibile trovare foto che li ritraggono insieme. Soprattutto sui social, dove Ghemon preferisce concentrarsi sulla sua musica e sulle collaborazioni. Come quella con Eva Pevarello, l’ultimo volto femminile che troviamo al suo fianco, entrambi sorridenti, per un cameo che Ghemon ha fatto per il brano della cantante, Al confine tra me e me. Tuttavia si tratta solo di una collaborazione artistica, anche se in molti hanno sperato che ci potesse essere qualcosa di più. L’artista del resto non ha mai nascosto che nel suo presente c’è Giulia e nel passato una ragazza importantissima di nome Maria, che ha avuto un ruolo centrale nella cura della depressione di cui soffre da diversi anni. Lo svela lo stesso Ghemon a Vanity Fair, sottolineando che in realtà si tratta di un nome fittizio. “Non lo rivelerò mai ed è giusto così”, dice infatti per proteggere ancora quel sentimento che hanno vissuto lontano da tutti, “a porte chiuse”. Il nome della ragazza infatti figura anche nella sua autobiografia Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle, edizione Harper Collins.

Giulia, fidanzata di Ghemon: un ragazzo riservato

In fatto di amore, Ghemon ha sempre deciso di seguire la strada della riservatezza per tutelare le sue compagne e chissà che ne parlerà a Sanremo 2019. Non si parla solo della fittizia Maria, di cui si conosce il chiaro contributo nella vita del cantautore. E’ stata una donna importante per lui e non solo per quella relazione durata un paio di anni, ma perché grazie a lei ed al padre psicologo, è riuscito a combattere la depressione. Una battaglia che dura ancora oggi e che Ghemon ha curato anche grazie alla musica, che gli hanno permesso di fare un’incursione profonda nel buio della sua anima. Sappiamo solo che Maria è un’attrice e nulla di più, così come sappiamo ben poco della ragazza che oggi gli fa battere il cuore. Giulia è lontana dai riflettori musicali e social, ma a quanto pare è spuntata nella vita dell’artista diversi anni fa. Una favola degna dei libri per bambini, visto che fra i due sarebbe nata prima una forte amicizia ed infine una relazione sentimentale. Il grande salto è avvenuto una sera, racconta a Vanity Fair in una lunga intervista, quando si sono entrambi guardati negli occhi per dire il primo “ti amo”. Emozioni elaborate con grande maturità del resto, dato che prima di incrociare i cuori, i due si sono assicurati di essere emotivamente indipendenti, per evitare il rischio di diventare l’uno il sostegno dell’altra.

