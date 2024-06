Giulia Diana, compagna Enrico Nigiotti/ “Matrimonio? Non siamo sposati, l’amore è già una promessa”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Enrico Nigiotti e la compagna e fidanzata Giulia Diana. I due stanno insieme da circa sei anni e dal loro amore sono nati anche due splendidi gemelli. Proprio così, il cantante di “Nonno Hollywood” lanciato dai programmi Amici e X Factor è diventato papà per la prima volta. I gemelli si chiamano Maso e Duccio e proprio il cantante sui social ha condiviso con i fan la splendida notizia della gravidanza della compagna: “è tutto un conto alla rovescia verso di voi .. Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino…Vi immagino sempre”.

Oggi che è diventato papà, Enrico Nigiotti non nasconde la grande gioia ed emozione come quando, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha rivelato: “sono felicemente babbo. È come se fossi in treno e dal finestrino vedessi un paesaggio diverso ogni volta”. La scelta dei nomi Duccio e Maso non è del tutto casuale stando a quanto raccontato dal cantante: “Maso, come mio nonno che sia chiamava Tommaso, mentre l’altro Duccio, lo ha scelto la mia compagna. Sono due nomi toscani, ci piaceva per quello”.

Chi è Giulia Diana, la compagna di Enrico Nigiotti

Nonostante la nascita dei gemelli Duccio e Maso, Enrico Nigiotti e la compagna Giulia Diana non stanno pensando al matrimonio. A smentire categoricamente la cosa ci ha pensato l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi che, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha sottolineato: “matrimonio?Non siamo sposati, mi basta così. L’amore è una promessa, di solito lo mantengo”. Una risposta sincera che conferma l’impegno e l’amore che il cantante prova verso Giulia, compagna e donna di vita. Ma chi è Giulia Diana?

La ragazza da almeno sei anni fa coppia fissa con il cantante livornese lanciato dal programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Nella vita è una insegnante di danza e ballerina. Non solo, Giulia ha anche conseguito una laurea in Psicologia che ha messo in pratica unendo la sua grande passione per la danza nel Laboratorio di Danza e Movimento aperto nella città di Livorno.











