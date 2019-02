Einar/ Video, “Parole nuove”: una storia d’amore complicata (Sanremo 2019)

Einar, nato a Cuba 25 anni fa, ma anche lui arrivato dalle fucine sforna talenti prima di X Factor poi di Amici di Maria De Filippi. A dicembre poi la sfida definitiva, quella che gli permette di candidarsi al suo primo Sanremo. Un passo enorme per Einar, lo definisce: “Sanremo è la storia della musica. Sto cercando in tutti i modi di costruire la mia scala per raggiungere la mia felicità, il mio obbiettivo. Questo è un gradino in più, cercando di arrivare più in alto e non per arrivare primo ma per avere la soddisfazione di esserci arrivato con le mie gambe e poter dire ce l’ho fatta”. Einar è stato protagonista del classico episodio sanremese che ne avrebbe potuto pregiudicare la sua partecipazione a Sanremo 2019. Inizialmente infatti doveva presentarsi con il brano Centomila volte, ma poi è venuto fuori l’inghippo. Non solo il titolo era già stato usato per un altro brano, ma l’autore di tutti e due era lo stesso, dunque non era un inedito. Era un pezzo dei Vanima già pubblicato nel 2016, dunque Einar ha cambiato pezzo e adesso si presenta con Parole nuove.

DALLA FABBRICA A SANREMO 2019

Trasferitosi in Italia a 9 anni di età con a madre e le sorelle vive in provincia di Brescia dove lavora come operaio. Einar non vuole si dia importanza alle sue origini: “Ascoltate solo la mia canzone – dice – dopotutto sono qui già da quindici, sedici anni, non importa da dove si arriva”. Eppure il nostro ministero degli esteri ha avuto una idea interessante i primi tre classificati delle due serate di Sanremo Giovani, andate in onda lo scorso dicembre, parteciperanno a Sanremo Giovani Mondo, un tour internazionale che farà tappa a Tunisi, Tokyo, Sydney, Buenos Aires, Toronto, Barcellona e Bruxelles nei vari istituti italiani di cultura e nelle rappresentanze diplomatiche. Al tour che inizierà a fine marzo parteciperanno: Einar, Federica Abbate, Deschema, La Rua, Nyvinne, Mahmood.

PAROLE NUOVE, LA CANZONE DI EINAR A SANREMO 2019

Come detto il brano che aveva fatto vincere a Einar la qualificazione giovani, Centomila volte, è stato eliminato. Parole nuove invece è la storia di un giovane pronto a rinunciare a tutto pur di non perdere la musica, anche la ragazza. “E’ una storia d’amore complicata e contorta” dice “il protagonista è un ragazzo timido e una persona che gli sta accanto che lo accusa di non darle abbastanza attenzione. La musica è così importante che per seguirla è disposto a rinunciare a tutto”. E ha aggiunto: “È un brano a cui tengo molto in cui mi rispecchio, credo, anzi sono sicuro di essere giusto”. Parole Nuove fa parte dell’omonimo suo primo album di inediti, in uscita il 15 febbraio.





