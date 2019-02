Enrico Nigiotti/ Video, “Nonno Hollywood”: L’ho scritto di impulso (Sanremo 2019)

Livorno continua a sfornare “talenti” nel mondo della musica giovane. Quest’anno Enrico Nigiotti, anche se non più giovanissimo, arriva a Sanremo 2019 con la canzone “Nonno Holliwood”. Il livornese, classe 1987, è stato conosciuto dal grande pubblico conosciuto durante l’edizione 2017 di X Factor. Si era in realtà già fatto conoscere nel 2010 quando partecipò ad Amici di Maria De Filippi quando fu protagonista di un episodio molto particolare. Doveva sfidare la concorrente Elena D’Amario, lui nella sezione cantautori, lei ballerina. Uno dei due sarebbe stato eliminato. La particolarità fu che i due erano fidanzati, e lui per evitare la possibilità che lei venisse eliminata decise di abbandonare lo show permettendole di passare il turno. Buttò insomma via ogni possibilità di farcela per amore e rispetto della ragazza, un gesto mai visto in televisione. Gesto che non solo gli fece perdere la gara ma che servì a ben poco anche a livello personale: finito il programma infatti lei se ne andò a fare la ballerina in America e Enrico perse anche la fidanzata. Nel 2015 è tra le nuove proposte di Sanremo. Poi la grande chance, fare da apertura al tour di Gianna Nannini e a quello dei Simply Red e inoltre una partecipazione anche da attore nel film La pazza gioia di Paolo Virzì. Nigiotti è infatti considerato un sex symbol.

ENRICO NIGIOTTI: AMO MIA MAMMA

“Lo rifarei anche oggi” dice Enrico Nigiotti a proposito di quella volta che abbandonò Amici per non eliminare la sua allora fidanzata, “adesso sono esattamente quello che volevo essere”. Una curiosità che pochi sanno è che Nigiotti, esaurita la notorietà portata dalla partecipazione ad Amici come succede a tutti quelli che vi prendono parte che scompaiono in un buco nero, si mise a fare il contadino: “Andavo a prendere mio nonno alle sei del mattino e si andava in campagna fino alle tre. E’ stato faticoso, ma bello. Parlavamo di tutto, della sua vita, le sue donne e nel frattempo facevamo vino, olio, ci occupavamo delle galline, coltivavamo pomodori”. Ma nella sua vita c’è una persona particolare: la sua mamma. A Sanremo infatti andrà con un portafortuna speciale, la sua mamma: “Se sono innamorato delle donne è colpa di mia madre, lei è la parte buona di me, la amo, mi ha portato a idealizzare molte donne”. Mamma anche complice: quando frequentava il liceo classico gli mandava sul cellulare le versioni di greco e latino corrette in classe, una cosa per la quale oggi si rischierebbe l’espulsione…

NONNO HOLLYWOOD, IL TITOLO DELLA CANZONE DI ENRICO NIGIOTTI A SANREMO 2019

Da quel poco che sappiamo per ora la canzone che Enrico Nigiotti porterà a Sanremo 2019, Nonno Hollywood, parla un po’ del nonno vero con cui ha fatto il contadino e di un nonno metaforico che “mi hai lasciato un mondo a pile e centri commerciali al posto del cortile, mi tengo stretto addosso i tuoi consigli perché lo sai che qua non è facile”. Dunque un nonno che lascia una società invivibile, quella moderna, e un nonno che lascia invece tanti consigli utili. Nigiotti ha detto di essere molto legato al brano Nonno Hollywood: “L’ho scritto di impulso lasciando libero sfogo alle mie emozioni. Credo che questa canzone non avrebbe potuto avere un palco migliore e per questo ringrazio Claudio Baglioni che mi ha permesso di presentarla proprio all’Ariston”, si legge nel comunicato stampo che annuncia la sua partecipazione alla kermesse.





© RIPRODUZIONE RISERVATA