Federica Lelli/ Chi è fidanzata di Ultimo lontano dai riflettori

Federica Lelli è da molti anni la fidanzata di Ultimo, tra i protagonisti di Sanremo 2019 dopo aver vinto con la categoria Nuove Proposte. L’attenzione degli ammiratori non è diretta solo al suo nuovo singolo, I tuoi particolari, ma anche verso Federica. La ragazza ha deciso di non presentarsi nella kermesse, ha seguito la vittoria del fidanzato direttamente sul piccolo schermo di casa. Anche quest’anno tuttavia potrebbe essere fra i grandi assenti del Festival, dato che per ora non si hanno notizie sulla possibilità che la coppia si mostri in pubblico a braccetto. Nello scorso ottobre tuttavia qualcuno ha ipotizzato che i due giovani si fossero lasciati e questo solo a causa dell’assenza di foto pubbliche che li inquadrano insieme. Non si tratta di una novità: nè Ultimo nè Federica hanno mai scelto di accendere i riflettori sulla loro storia d’amore. Qualcuno dei fan sui social è pronto a scommettere che in realtà il loro rapporto non sia più in piedi da alcuni mesi e che già prima dello scorso autunno la situazione non fosse rosea. Nemmeno la foto che Federica ha voluto condividere su Instagram ha spento il gossip, anche se lo scatto li riprende insieme. Distanti, ma felici. Clicca qui per guardare la foto di Ultimo e Federica Lelli.

Federica Lelli, Sanremo 2019: la fidanzata di Ultimo lontana dai riflettori

Ultimo e la fidanzata Federica Lelli stanno ancora insieme? La domanda per gli ammiratori del giovane cantautore romano è diventata ormai un tarlo da chiarire al più presto. Ancora una volta la caccia sui social è aperta, ma sembra proprio che da parte di entrambi non ci sia la volontà di parlare di quanto sta avvenendo lontano dai flash dei paparazzi. Il dubbio è d’obbligo, soprattutto se si pensa che in modo più o meno improvviso è quasi impossibile riuscire a trovare una foto pubblica che li vede insieme. Non parliamo ovviamente dei profili di Ultimo, concentrato per lo più a mettere in primo piano se stesso. Sul suo Instagram infatti spicca un’ultima foto che risale all’agosto dell’anno scorso: i due immortalati al mattino, sorridenti ed assonnati. Federica Lelli invece è stata sempre più visibile agli occhi dei fan dal punto di vista romantico: è a lei che dobbiamo i tanti scatti estivi, dove la coppia gioca in acqua, si scambia baci e tenerezze. E poi il buio assoluto, in accordo con l’autunno che avanza e le giornate che diventano sempre più luminose. Anche sul loro amore potrebbe essersi spenta qualche luce, mentre il punto interrogativo potrebbe diventare quasi una certezza. “Niccolò l’ha detto in un’intervista”, scrive una fan in un commento parlando della frattura fra Ultimo e Federica. I due infatti avrebbero smesso di seguirsi sui social, sintomo che qualcosa forse non va.

La foto della coppia

Visualizza questo post su Instagram 💑 Un post condiviso da Federica ⭐️ (@federicalelli) in data: Ott 13, 2018 at 1:51 PDT





