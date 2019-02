Festival di Sanremo 2019/ Diretta streaming video conferenza stampa, Baglioni: “fotografia musica corrente”

E’ tutto pronto per il Festival di Sanremo 2019: domani prende il via la 69° edizione della kermesse canora, in questi minuti si sta tenendo la conferenza stampa di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Giunge già il primo annuncio: tra i grandi ospiti, citiamo Andrea Bocelli e il figlio Matteo tra gli altri, ci sarà anche Riccardo Cocciante, che si esibirà nella seconda serata. Il direttore artistico Baglioni ha spiegato: «Ho cercato, tra le oltre 400 proposte sottoposte al vaglio della commissione selezionatrice, di scegliere una fotografia piuttosto reale della nostra musica corrente: la parte tradizionale la colmeremo con una serie di duetti e tributi, ma vogliamo che le canzoni in concorso avessero uno spettro molto largo». Prosegue Baglioni: «Ho assunto questo compito sapendo che mi sarei fatto 24 amici e 360 persone che se potessero ammazzarmi con le loro mani, lo farebbero: io sarei colui che non li ha fatti arrivare al Festival. D’altronde, mi diceva Baudo, dura lex sed lex: questo è il compito di noi che abbiamo dovuto scelto».

LE PAROLE DI VIRGINIA RAFFAELE E CLAUDIO BISIO

Baglioni poi scherza, in relazione anche al caos migranti: «Per fortuna mi hanno lasciato degli spazi per parlare del Festival, i rischi che di altro si parli non ci sono. Io sono al sacrestano del Festival, ci tengo che sia una messa cantata, ma cantata al meglio possibile. Il Festival è più importante di tutti noi: raccoglie le speranze e le emozioni di tantissime persone». Il direttore artistico poi presenta chi sarà al suo fianco: «Il dato spettacolare sarà arricchito dal talento incredibilmente visto in questi giorni di prove di Claudio Bisio e Virginia Raffaele». «Per me è un regalo essere qui, spero di essere all’altezza», le parole della comica, con Bisio che ha sottolineato: «Sono contentissimo di essere qui, Claudio mi ha chiamato in tempi non sospetti e ne sono felice. Ho conosciuto due artisti eccezionali, due amici ormai. Siamo tesi, non pensavo che fosse così Sanremo: l’anno prossimo faccio 40 anni di carriera ma una cosa così non mi era mai capitata. Non vedo l’ora di scendere in campo e andare sul palco. Prometto garbo ma anche di essere me stesso». Clicca qui per seguire la diretta video.

