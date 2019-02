Francesca Barra, moglie di Claudio Santamaria / Amore a gonfie vele: “Mi invidiano perché sono felice”

Francesca Barra, moglie di Claudio Santamaria, è un volto conosciuto del giornalismo italiano e non solo. Ma è stata proprio la relazione col noto attore ad attirare i riflettori su di lei. Soprattutto nella prima parte di questa storia d’amore, la Barra è stata presa di mira, con i suoi figli, da numerosi haters online che l’avrebbero minacciata e insultata. Attraverso la vita in diretta, ha raccontato alcuni di questi attacchi: “Qualcuno ha osato dire che la mia bambina non era figlia di suo padre. Siamo ancora ai tempi della lettera scarlatta, se una donna osa rifarsi una vita dopo un divorzio o una separazione viene additata come se avesse fatto chissà cosa”. Con Claudio Santamaria si è sposata a Las Vegas in gran segreto per poi rendere ufficiale la loro relazione in Italia, precisamente in Basilicata, il 21 luglio 2018. In una recente intervista, proprio rispetto agli insulti ricevuti per la sua relazione, ha fatto sapere: “Mi invidiano perché sono felice”.

LA STORIA CON MARCELLO MOLFINO

Francesca Barra, prima di incontrare il nuovo amore della sua vita, Claudio Santamaria, si è sposata nel 2005 con Marcello Molfino. Dal matrimonio sono nati tre figli: Renato, Emma Angelina e Greta. Attraverso il profilo ufficiale Facebook, nel 2017, arriva l’annuncio ufficiale che sancisce la fine della storia: “Io e Marcello Molfino abbiamo deciso di restare una famiglia, ma in una forma differente. Siamo individui indipendenti e liberi. Pur mantenendo un affetto infinito, un legame solido e sincero“. Successivamente Francesca Barra inizia la relazione con l’attore Claudio Santamaria ed attraverso il magazine F, racconta un aneddoto davvero incredibile: “Avevo 11 anni, Claudio 16. Mi ha invitata a ballare durante una serata in un villaggio vacanze sul mare, a Policoro. Entrambi infatti siamo originari della Basilicata e Claudio d’estate da Roma tornava al paese per le vacanze”.

L’ATTACCO AD EMIS KILLA

Di recente Francesca Barra ha attaccato il rapper Emis Killa dopo una frase alquanto discutibile: “Chi non lo pratica alla sua donna verrà sicuramente tradito”, riferendosi al sesso orale. Attraverso il programma radiofonico “La Zanzara”, ha voluto dire la sua su questa frase: “Per una persona così influente è deleterio imporre ai giovani i gusti sessuali e dire ai ragazzi cosa fare sotto le lenzuola. Immagino già la scenetta di un sedicenne che legge questo tweet e poi va a casa della fidanzatina e fa quello che deve fare, se non vuole essere tradita”. Il pensiero viene ribadito in maniera preciso nel corso della discussione: “La verità è che noi dobbiamo dire ai giovani che ci sono altri motivi per cui tradire. Si tratta di equilibri interni alla coppia”.



