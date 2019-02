Francesco Monte e Giulia Salemi al Festival di Sanremo 2019?/ Occhi sul look della gieffina dopo Venezia!

Tutto è pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2019 ma, intanto, ci sono anche tutti gli eventi satelliti che porteranno in città starlette e personaggi popolari al grande pubblico, anche a quello di Canale 5. In particolare, tra tutti coloro che in questi giorni sbarcheranno nella città ligure dei fiori ci saranno anche Francesco Monte e Giulia Salemi che hanno annunciato via social che oggi dovrebbero essere all’evento o, almeno, a tutto quello che ci ruota intorno. Proprio l’ex gieffina, sulle Instagram stories pubblicate sul suo profilo, ha spiegato ai fan “Questo lunedì per noi è stato un po’ domenica” visto che è andata in scena con i preparativi del grande evento di oggi. Lei stessa ha annunciato: “Ci vediamo domani a Sanremo“. Naturalmente la gieffina potrebbe non essere sola e quindi in compagnia dell’attuale fidanzato Francesco monte.

UN LOOK FIRMATO DA…

Fin qui niente di male se non fosse che gli occhi di tutti sono puntati proprio sullo stile e il look di Giulia Salemi soprattutto dopo la gaffe di Venezia dove si presentò con il vestito con uno spacco ascellare che ha lasciato vedere tutto quello che c’era sotto. Lei stessa, uscita dal Grande Fratello, si è detta pronta a dimenticare l’accaduto etichettandola come “una scelta sbagliata di una ragazza giovane e inesperta” e pregando tutti di dimenticarsene anche se durante la sua esperienza al GF se ne è parlato ancora. Quale sarà il vestito scelto da Giulia e da chi sarà firmato? In molti sperano che il suo look sia firmato da Giulia De Lellis, sarà davvero così? Lo scopriremo sicuramente nelle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA