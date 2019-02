GIULIA DIANA, CHI E’ LA FIDANZATA ENRICO NIGIOTTI/ “Adoro le donne con il lato B scolpito”

C’è un nuovo amore nella vita di Enrico Nigiotti, uno dei 24 big in gara alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Si tratta di Giulia Diana, una giovane psicologa con cui l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi sta facendo le cose in grande. Giulia ed Enrico, infatti, convivono insieme a Livorno dove hanno peraltro deciso di investire prende una scuola di danza. Un percorso di vita quello intrapreso tra la giovanissima Giulia di professione psicologa, ma anche ballerina ed insegnante ed Enrico, uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale italiano contemporaneo. Basti pensare che il suo brano “Nonno Hollywood” in gara a Sanremo 2019 ha già ricevuto il prestigiosissimo Premio Lunezia.

Chi è Giulia Diana, fidanzata di Enrico Nigiotti

La vita sentimentale di Enrico Nigiotti va a gonfie vele. Da diverso tempo, infatti, il cantante di “Complici” ha deciso di condividere proprio tutto con la sua fidanzata Giulia Diana per cui ha perso letteralmente la testa. “Mi piacciono le donne con il lato b scolpito” ha raccontato durante un’intervista il giovane cantautore riferendosi anche alla sua bella Giulia che, oltre ad essere una psicologa, è anche una ballerina. Si tratta di un nuovo grande amore per il cantante, che nel 2010 è stato uno dei protagonisti della scuola di Amici di Maria De Filippi. In quell’occasione però Enrico scelse l’amore alla carriera lasciando la scuola di Amici per favorire la sua ex fidanzata Elena D’Amario. “A quell’età, a 23 anni, ti innamori sempre e di chiunque. Eravamo ragazzi, e io ho fatto una ragazzata. Tanto più che quell’estate, dopo il programma, lei è partita per l’America e ci siamo lasciati”. Di quella scelta Enrico non si è mai pentito: “figuriamoci, mai avere rimorsi. Tuttavia quell’esperienza di Amici l’ho vissuta in modo troppo infantile, al di là dell’autoesclusione. Mi sono rovinato con le mie mani. Ma ho capito che le scelte portano a delle conseguenze. Poi ho lavorato la terra, ho sgobbato e mi sono rialzato. E quei lividi li porto addosso come gioielli, insieme con i tatuaggi”. Di fatti poco tempo dopo il cantante ha ritrovato la felicità proprio tra le braccia di Giulia Diana, un ragazza in gamba che non è affatto gelosa né delle sue fan né delle sue amiche.

