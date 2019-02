I matrimoni di Patty Pravo/ Da Gordon Fagetter a Franco Baldieri: perché non ha avuto figli?

A 71 anni d’età, Patty Pravo si conferma come una delle artiste più amate in Italia. Avremo modo di vederla al Festival di Sanremo 2019 e forse grazie alla sua popolarità si sa davvero tutto della sua vita privata e professionale. Amore in cima ai suoi valori, al pari della musica che le ha permesso di realizzare un successo dietro l’altro. Non è un mistero infatti che la Pravo sia convolata spesso e volentieri a nozze, riuscendo ad avere al suo fianco ben cinque mariti. “Ho avuto bellissime storie”, riferisce infatti in un’intervista intima a tutto tondo. Ricorda infatti alla perfezione quel primo matrimonio celebrato a 16 anni con Gordon Fagetter e poi il successivo, più spirituale, con Franco Baldieri. “Mi piacciono gli stranieri giovani”, dice inoltre per spiegare come mai non sia mai andata d’accordo con un italiano. La confessione shock sul perché non abbia mai avuto figli arriverà invece diverso tempo dopo, quando racconta al settimanale Oggi di aver fatto una promessa al suo primo marito e di non aver voluto il loro patto. “Visto che a noi non erano arrivati”, specifica parlando di quel grande amore ufficializzato a metà degli anni Sessanta. Visto che la coppia non era riuscita ad avere dei figli, entrambi concorderanno infatti di non formare una famiglia con prole con nessun altro.

I matrimoni di Patty Pravo, Sanremo 2019: amore e passione al centro della sua vita

Amore e passione sono sempre stati al centro della vita di Patty Pravo, quest’anno a Sanremo 2019, spesso dissoluta come nel periodo delle droghe e degli eccessi. Eppure piena di grandi successi musicali, che le hanno regalato qualche soddisfazione in più di quanto abbiano fatto i tanti mariti. In passato è stata accusata persino di essere bigama ed a sorpresa fra i delatori ci sono due degli ex mariti, Paul Martinez e Jack Johnson. Il primo sposato nel ’76, il secondo nell’82. Entrambi all’epoca parlarono di bigamia, forse per quella passione che la ragazza del Piper insegue senza sosta e che le permette di collezionare anche delle gaffes interessanti. Prima di diventare la moglie di Martinez, infatti, frequenta un altro uomo con lo stesso nome e concorda una vacanza a Bali con quest’ultimo. Solo che il giorno dopo si accorge di aver invitato il Paul sbagliato. Un piccolo scivolone per la grande artista, che oggi vede come un simpatico aneddoto da raccontare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA